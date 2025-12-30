Hromadná zrážka na R1: Havarovalo šesť áut
Doprava bola v dôsledku nehody obmedzená.
Pondelkový večer na rýchlostnej ceste R1 poznačila hromadná dopravná nehoda. V katastri obce Pata v okrese Galanta došlo k zrážke viacerých vozidiel, ktorá si vyžiadala zásah záchranných zložiek a ošetrenie zranených osôb.
Ako informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti, Operačné stredisko prijalo hlásenie o nehode o 19:45 hod. Na 23. kilometri rýchlostnej cesty R1 v smere na Trnavu do seba narazilo až šesť osobných motorových vozidiel a jeden vozík určený na prepravu áut.
V dôsledku zrážky utrpeli zranenia dve osoby. Na miesto boli okamžite vyslaní príslušníci Hasičského a záchranného zboru z okresných riaditeľstiev v Galante a v Trnave.
„Zasahujúci príslušníci poskytli jednej zranenej osobe predlekársku prvú pomoc a následne ju transportovali do nemocnice,“ informovalo Prezídium HaZZ.
Foto: facebook.com/prezidiumhazz
Hasiči na mieste okrem starostlivosti o zranených zabezpečili havarované automobily proti vzniku požiaru a asistovali pri ich nakladaní na vozidlá odťahovej služby. Z vozovky museli taktiež odstrániť uniknuté prevádzkové kvapaliny a úlomky z áut, aby bola cesta opäť prejazdná a bezpečná.
