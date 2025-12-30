Šutaj Eštok: Stabilite koalície nepomáhajú hádky, Hlas chce byť pokojnou silou
Stabilite koalície nepomáhajú verejné spory a hádky. Skonštatoval to líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.
Apeloval na koaličných partnerov, aby sa prestali hádať. Deklaroval, že sa bude snažiť, aby Hlas bol pokojnou a stabilizačnou silou v rámci koalície. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v koncoročnom rozhovore pre TASR.
„V koalícii to nie jednoduché, pretože koalíciu si nevyberáte na základe priateľstva. My nie sme ani rodinou, ani priateľmi, ani kamarátmi. Sme koaličné strany, ktoré sa rozhodli na začiatku vládneho obdobia, že toto zoskupenie prinesie najlepšiu možnosť presadzovania jednotlivých predvolebných programov pre dané strany,“ poznamenal Šutaj Eštok pre TASR.
Myslí si, že súčasné vládne koaličné zoskupenie bolo najlepšou možnosťou pre Slovensko. „Ak by sme vládli s PS, tak nikdy nie je minimálna mzda na úrovni takmer 1000 eur, trináste dôchodky nie sú vyplatené a ani by sme nezastavili nelegálnu migráciu,“ podotkol. Apeloval však na predstaviteľov koalície, aby sa prestali hádať a posielať si odkazy. Myslí si, že to prekáža voličom. „Raz predseda jednej strany útočí na prezidenta, druhý na premiéra, potom zase premiér poruší koaličnú dohodu pri odvolaní ministra. Komu to pomáha? Určite nie stabilite,“ povedal.
Šutaj Eštok deklaroval, že chce, aby Hlas bol upokojujúcou a stabilizačnou silou v rámci koalície. „My nikdy nejdeme do verejných sporov. Ak niekedy treba reagovať, asi budeme musieť reagovať aj my hlasnejšie a niekedy aj tvrdšie, ale verím, že už dnes každý rozumie, že toto nie je cestou,“ dodal.
