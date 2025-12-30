  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 30.12.2025Meniny má Dávid
Bratislava

V Bratislave našli dve obhorené ľudské telá

  • DNES - 8:47
  • Bratislava
V Bratislave našli dve obhorené ľudské telá

Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia.

Aktualizované 9:17

Polícia v Bratislave vyšetruje okolnosti nočného požiaru záhradnej chatky v mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorý si vyžiadal dve obete. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.

Zisťovateľ príčin požiaru predbežne vylúčil úmyselné cudzie zavinenie. Info.sk o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.

K udalosti došlo na ulici Vápenka. Informáciu o požiari prijala polícia na tiesňovej linke dnes krátko po 03.45 h. „Policajná hliadka hodnovernosť oznámenia na mieste preverila a potvrdila, pričom na mieste sa nachádzali príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar hasili,“ informoval Pecek.

Po uhasení plameňov boli vo vnútorných priestoroch objektu nájdené dve značne obhorené ľudské telá. Ich totožnosť zatiaľ nie je známa. „Presné príčiny smrti osôb určí až zdravotno-bezpečnostná pitva,“ spresnil Pecek.

Polícia žiada verejnosť o pomoc

Prípadom sa aktuálne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV. Polícia sa zároveň obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení obetí.

„Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osôb, ktoré sa na mieste v čase požiaru nachádzali, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile bratislavskej polície,“ dodal policajný hovorca.

Zdroj: Info.sk, noviny.sk, KR PZ BA
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šutaj Eštok: Zmeny v oblasti ochrany oznamovateľov nie sú technicky náročné

Šutaj Eštok: Zmeny v oblasti ochrany oznamovateľov nie sú technicky náročné

DNES - 9:59Domáce

Zrušenie Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) a založenie nástupníckej organizácie so sebou neprinášajú technicky náročné zmeny.

Šutaj Eštok: Stabilite koalície nepomáhajú hádky, Hlas chce byť pokojnou silou

Šutaj Eštok: Stabilite koalície nepomáhajú hádky, Hlas chce byť pokojnou silou

DNES - 9:25Domáce

Stabilite koalície nepomáhajú verejné spory a hádky. Skonštatoval to líder koaličného Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok.

SHMÚ varuje: Tieto okresy zasiahne mohutná víchrica

SHMÚ varuje: Tieto okresy zasiahne mohutná víchrica

DNES - 8:21Domáce

SHMÚ varuje pred víchricou a snehovými jazykmi, vydal preto výstrahy.

SHMÚ varuje pred snehovými jazykmi a závejmi

SHMÚ varuje pred snehovými jazykmi a závejmi

VČERA - 18:11Domáce

SHMÚ vydal výstrahy pred vetrom na horách a snehovými jazykmi.

Vosveteit.sk
Izrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centovIzrael práve zaradil do výzbroje bojový laser Iron Beam. Drony bude ničiť za pár centov
Prišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackliPrišiel ti e-mail o cudzom prihlásení sa do tvojho Gmail účtu? Takto zistíš, či je to pravda bez toho, aby ťa hackli
Tento zlozvyk Slovákov prispieva k rakovine a väčšina ľudí ho stále považuje za úplne normálnyTento zlozvyk Slovákov prispieva k rakovine a väčšina ľudí ho stále považuje za úplne normálny
Nie raketa ani dron. Takto lacno a potichu prichádza Rusko o svoje najdrahšie bojové stíhačkyNie raketa ani dron. Takto lacno a potichu prichádza Rusko o svoje najdrahšie bojové stíhačky
Bill Gates varuje pred umelou inteligenciou. To, čo má pomáhať ľuďom, sa môže rýchlo obrátiť proti nimBill Gates varuje pred umelou inteligenciou. To, čo má pomáhať ľuďom, sa môže rýchlo obrátiť proti nim
Čo vlastne rádioaktívne žiarenie robí s tvojím telom? Málokto tuší, čo sa vnútri naozaj dejeČo vlastne rádioaktívne žiarenie robí s tvojím telom? Málokto tuší, čo sa vnútri naozaj deje
Týchto 7 funkcií Androidu zmení spôsob, akým používaš smartfónTýchto 7 funkcií Androidu zmení spôsob, akým používaš smartfón
AKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú expertiAKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú experti
Wi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netušíWi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netuší
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP