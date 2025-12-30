V Bratislave našli dve obhorené ľudské telá
Polícia vyšetruje okolnosti úmrtia.
Aktualizované 9:17
Polícia v Bratislave vyšetruje okolnosti nočného požiaru záhradnej chatky v mestskej časti Devínska Nová Ves, ktorý si vyžiadal dve obete. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti začal trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia.
Zisťovateľ príčin požiaru predbežne vylúčil úmyselné cudzie zavinenie. Info.sk o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
K udalosti došlo na ulici Vápenka. Informáciu o požiari prijala polícia na tiesňovej linke dnes krátko po 03.45 h. „Policajná hliadka hodnovernosť oznámenia na mieste preverila a potvrdila, pričom na mieste sa nachádzali príslušníci Hasičského a záchranného zboru, ktorí požiar hasili,“ informoval Pecek.
Po uhasení plameňov boli vo vnútorných priestoroch objektu nájdené dve značne obhorené ľudské telá. Ich totožnosť zatiaľ nie je známa. „Presné príčiny smrti osôb určí až zdravotno-bezpečnostná pitva,“ spresnil Pecek.
Polícia žiada verejnosť o pomoc
Prípadom sa aktuálne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave IV. Polícia sa zároveň obracia na verejnosť so žiadosťou o pomoc pri stotožnení obetí.
„Vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie o totožnosti osôb, ktoré sa na mieste v čase požiaru nachádzali, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na FB profile bratislavskej polície,“ dodal policajný hovorca.
