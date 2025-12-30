SHMÚ varuje: Tieto okresy zasiahne mohutná víchrica
SHMÚ varuje pred víchricou a snehovými jazykmi, vydal preto výstrahy.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje pred víchricou na horách a tvorbou snehových jazykov, najmä na strednom a východnom Slovensku. Vydal preto výstrahy prvého aj druhého stupňa. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Výstraha pred snehovými jazykmi platí pre viaceré okresy Banskobystrického, Trenčianskeho, Košického a Prešovského kraja s predbežnou platnosťou do stredy (31. 12.) dopoludnia. Výskyt snehových jazykov je podľa SHMÚ v tejto ročnej dobe a oblasti bežný, môže však spôsobiť škody menšieho rozsahu. „Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ upozornili meteorológovia.
Výstrahy druhého stupňa pred vetrom na horách platia v okresoch Tvrdošín, Poprad, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Banská Bystrica a Kežmarok. V týchto lokalitách odborníci predpokladajú výskyt silnej až mohutnej víchrice, ktorá môže krátkodobo dosiahnuť rýchlosť 135 až 160 kilometrov za hodinu (km/h) a priemernú rýchlosť do 105 km/h. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo,“ upozornili.
Pred vetrom varuje SHMÚ aj v Košickom a Prešovskom kraji, kde lokálne na horách v polohách nad približne 1000 metrov nad morom očakáva výskyt vetra, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť 65 až 85 km/h a priemernú rýchlosť okolo 50 km/h. „Táto rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ dodali meteorológovia.
