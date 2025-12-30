  • Články
Action sťahuje z predaja nebezpečný produkt, obsahuje karcinogén

  • DNES - 21:21
  • Bratislava
Spotrebitelia by mali tento výrobok vrátiť v predajni.

Sieť obchodov Action na Slovensku aj v Česku sťahuje z predaja nebezpečný výrobok. Ide o Fitness rukavice, u ktorých bol zistený nadlimitný obsah polycyklických aromatických uhľovodíkov. Zákazníci by mali produkt okamžite prestať používať a vrátiť ho, upozorňuje Action na svojej stránke.

Varovanie sa týka výrobku „Fitness rukavice, Q4Life“. Podľa informácií zverejnených spoločnosťou Action Slovakia, s.r.o. rukavice nie sú bezpečné na nosenie. “Testovacia správa ukázala, že neoprénová guma obsahuje približne 1,1 g/kg PAH. Táto hodnota prekračuje limit stanovený európskou legislatívou,” uvádza Action.

Foto: action.com

Informácie o produkte:

• Názov a značka produktu: Fitness rukavice, Q4Life

• Action číslo produktu: 2558553

• Obdobie predaja: 1. 1. 2025 – 10. 11. 2025

• EAN kódy: 8719407110695, 8719407110701, 8719407110718, 8719407110725

• Kód šarže: 179034 a 179035

Polyaromatické uhľovodíky (PAU) alebo polycyklické aromatické uhľovodíky (PAH) vznikajú prevažne pri nedokonalom spaľovaní a patria ku karcinogénom. Tieto látky sú schopné meniť štruktúru DNA človeka a tým vyvolávať zmenu v genetických informáciách, čo sa u postihnutých jednotlivcov prejavuje v podobe závažných onkologických ochorení, zvlášť u jedincov, ktorí sú vystavení dlhodobému pôsobeniu týchto látok.

PAH môžu poškodzovať vývoj plodu, znižovať kvalitu spermií u mužov a narúšať funkciu vaječníkov u žien. Prenatálna expozícia je spojená s nižšou pôrodnou hmotnosťou a neskorším kognitívnym znevýhodnením detí. Prispievajú k rozvoju astmy, chronickej obštrukčnej choroby pľúc, aterosklerózy a zvyšujú riziko infarktu.

Reťazec Action vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí si tieto rukavice s kódom šarže 179035 a/alebo 179034 zakúpili, aby ich prestali používať a bezodkladne ich vrátili do ktorejkoľvek predajne Action. Peniaze im budú vrátené v plnej výške, a to aj bez predloženia pokladničného dokladu. „Zdieľajte informácie o stiahnutí tohto produktu z trhu s priateľmi a rodinou,“ dodáva Action.

Obchodný reťazec Action bol v novembri nútený stiahnuť z predaja detskú hračku. Drevený stánok so zmrzlinou predstavoval riziko zadusenia malou časťou. V septembri musel stiahnuť z predaja 10-kilogramový kettlebell, pri ktorom bolo zistené zvýšené množstvo ionizujúceho žiarenia. V auguste stiahol z trhu viaceré druhy pyré, konkrétne ICEE slush Strawberry & Blue Raspberry, Toxic Waste a Slush Puppie. Dôvodom bol vysoký obsah glycerolu. V máji musel stiahnuť z predaja bábiky, v ktorých našli vysoké hladiny ftalátov. V tom istom mesiaci Action stiahol z predaja aj dva druhy pánskych hodiniek, v ktorých potvrdili vysoký obsah niklu.

Zdroj: Info.sk, action.com
