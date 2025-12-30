Čína pokračuje v manévroch pri Taiwane, ich súčasťou je ostrá paľba
6:57
Peking
Čína bude „rázne reagovať“ v súvislosti s rozsiahlym predajom amerických zbraní Taiwanu, uviedol v utorok tamojší minister zahraničných vecí Wang I. Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď Peking spustil druhý deň vojenských cvičení s ostrou paľbou v okolí tejto ostrovnej krajiny, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„V reakcii na neustále provokácie zo strany síl za nezávislosť na Taiwane a rozsiahly predaj amerických zbraní Taiwanu sa im musíme, samozrejme, rozhodne postaviť a rázne čeliť,“ povedal Wang I v prejave v Pekingu.
Vyjadril sa tak len niečo vyše hodiny po tom, čo čínska armáda oznámila, že vykonala „cvičenia s ostrou streľbou na dlhé vzdialenosti vo vodách severne od ostrova Taiwan“.
Na výročnom sympóziu o medzinárodných vzťahoch v Pekingu Wang I dodal, že akýkoľvek pokus o zabránenie zjednoteniu Číny s Taiwanom „nevyhnutne skončí neúspechom“.
V utorok je súčasťou manévrov ostrá streľba v piatich zónach v okolí Taiwanu, v ktorých budú od 08.30 h miestneho času (01.30 h SEČ) desať hodín platiť obmedzenia pre námornú a leteckú dopravu.
Manévre sú zamerané na nácvik bojovej pripravenosti na mori a vo vzduchu, dosiahnutie celkovej prevahy, blokádu kľúčových prístavov a území a vykonanie viacrozmerného odstrašovania, uviedol Š' I, hovorca velenia východného vojenského okruhu čínskej armády.
Hovorkyňa taiwanskej prezidentskej kancelárie „dôrazne odsúdila“ použitie vojenského zastrašovania zo strany Číny a ubezpečila obyvateľov, že ozbrojené sily sú plne pripravené zaistiť bezpečnosť Taiwanu. Taiwanská armáda v tejto súvislosti oznámila, že v reakcii na cvičenia nasadila v okolí ostrova „príslušné sily“, zriadila riadiace centrum a vykonala okamžitú previerku bojovej pohotovosti.
Manévre sa tiež začali len jedenásť dní po oznámení USA, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Ide o najväčší takýto balík pre Taiwan v dejinách, voči ktorému protestovalo čínske ministerstvo obrany. Čína minulý týždeň reagovala uvalením sankcií na 20 amerických zbrojných firiem.
Čínske vojnové lode a vojenské lietadlá sa takmer denne pohybujú v blízkosti Taiwanu, ktorý Peking považuje za súčasť svojho územia, hoci už desaťročia má nezávislú a demokraticky zvolenú vládu. Čína sa vyhráža anektovaním Taiwanu silou, ak jeho opätovné pripojenie nedosiahne mierovou cestou.
