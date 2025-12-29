Trump potvrdil prvý americký úder na území Venezuely
- DNES - 21:26
- Palm Beach
Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty zasiahli a zničili dok vo Venezuele, ktorý údajne slúžil ako nákladisko drog na lode pre pašerákov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP a denníka The Guardian.
„V oblasti doku, kde nakladajú lode s drogami, došlo k veľkej explózii. Zasiahli sme všetky lode a teraz sme zasiahli aj oblasť a tá už neexistuje,“ vyhlásil Trump vo svojej rezidencii Mar-a-Lago na Floride krátko po privítaní izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
„Bolo to pri pobreží,“ doplnil americký prezident bez uvedenia presnej lokality. Bezprostredne nebolo jasné, ktorá americká agentúra je za útokom. Pri otázke, či to bola Ústredná spravodajská služba (CIA), Trump uviedol, že nechce odpovedať. „Viem presne kto to bol, ale nechcem povedať,“ dodal americký prezident.
Šéf Bieleho domu reagoval na novinárske otázky o jeho minulotýždňovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu WABC. V ňom uviedol, že Spojené štáty „vyradili“ zariadenie vo Venezuele, odkiaľ údajne prichádzajú pašerácke lode.
„Majú veľký závod alebo veľké zariadenie, odkiaľ tie lode prichádzajú. Pred dvoma dňami sme ho vyradili. Tvrdo sme ich zasiahli,“ uviedol Trump v rozhovore s majiteľom rádia WABC Johnom Catsimatidisom. Americký prezident sa tak vyjadril v čase diskusie o krokoch Spojených štátov proti Venezuele a jej prezidentovi Nicolásovi Madurovi.
