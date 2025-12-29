  • Články
Inšpekcia sťahuje z trhu stovky konzerv, sú škodlivé pre zdravie

  • DNES - 21:20
  • Praha
Inšpekcia sťahuje z trhu stovky konzerv, sú škodlivé pre zdravie

Inšpektori odhalili falšované konzervy.

Česká Štátna poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia (SZPI) odhalila falšované konzervy, ktoré zavádzali informáciami na obale. V jednej zo šarží mäsových konzerv zistila výrazne nižší podiel mäsa, než deklaroval obal, a navyše aj prítomnosť alergénu, o ktorom sa zákazník nemohol dočítať. SZPI o tom informovala na svojej stránke.

Inšpektori v Českej republike stiahli z obehu stovky kusov konzerv s duseným kuracím mäsom. Kontrola v prevádzke spoločnosti Torgretail CZ, ktorá prevádzkuje reťazec MERE, ukázala, že dovážaný výrobok klamal spotrebiteľov v kvalite a v bezpečnosti.

Konkrétne ide o výrobok s názvom DUŠENÉ KUŘECÍ maso, sterilizovaná konzerva v 250-gramovom balení s dátumom spotreby 28. 04. 2027. Distribútorom tohto tovaru je lotyšská spoločnosť SIA Grace Baltic.

Foto: szpi.gov.cz

V konzerve chýba sľubované množstvo mäsa

Výrobca na etikete lákal zákazníkov na vysoký obsah mäsa, konkrétne uvádzal až 97 %. „Laboratórny rozbor v akreditovanom laboratóriu však v predmetnej šarži potraviny potvrdil prítomnosť mäsa v množstve 79,1 %. Nedodržaním uvedeného zloženia potraviny bol spotrebiteľ uvádzaný do omylu,“ uviedol hovorca SZPI Pavel Kopřiva. V konzerve tak chýbala takmer pätina deklarovaného mäsa.

Riziko pre alergikov

Oveľa nebezpečnejším zistením bola prítomnosť sójovej bielkoviny, ktorú laboratórium v konzerve potvrdilo. Keďže sója patrí medzi silné alergény a na obale o nej nebola ani zmienka, výrobok predstavuje pre citlivých ľudí zdravotné riziko.

Inšpekcia preto označila potravinu za škodlivú pre zdravie. „Vzhľadom na to, že potravina obsahuje alergén (sójovú bielkovinu), ktorý nebol uvedený na obale, predstavuje výrobok pre skupinu spotrebiteľov s alergiou alebo intoleranciou zdravotné riziko a potravina je tak považovaná za škodlivú pre zdravie,“ doplnil Kopřiva.

Inšpektori okamžite nariadili stiahnutie danej šarže z predaja. Podľa dokladov bolo na trh dodaných celkovo 1 250 kusov týchto konzerv. S predajcom začne inšpekcia správne konanie o uložení pokuty. Informácia bola zároveň vložená do európskeho systému rýchleho varovania pre potraviny (RASFF), čo umožní došetrenie prípadu priamo v krajine pôvodu.

Zdroj: Info.sk, szpi.gov.cz
