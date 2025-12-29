  • Články
Bratislava

Trump je po údajnom útoku na Putinovu rezidenciu „nahnevaný“

  • DNES - 20:19
  • Washington
Prezident USA Donald Trump v pondelok odsúdil údajný ukrajinský útok dronmi na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti. Šéf Bieleho domu vyhlásil, že je „veľmi nahnevaný“, informuje TASR podľa agentúr AFP a Reuters.

Viete, kto mi o tom povedal? Prezident Putin mi skoro ráno povedal, že bol napadnutý. To nie je dobré,“ uviedol Trump pred novinármi vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride.

Je to citlivé obdobie. Nie je na to správny čas. Jedna vec je útočiť, pretože útočia oni. Iná vec je zaútočiť na jeho dom. Nie je správny čas na nič z toho,“ dodal americký prezident.

O ukrajinskom útoku v pondelok informoval ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. Moskva naň bude podľa neho reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa ale stiahnuť nechce.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil obvinenie Moskvy z útoku na Putinovu rezidenciu za „ďalšiu lož“. Podľa neho sa Rusko takýmito vyhláseniami snaží podkopať pokrok dosiahnutý na ukrajinsko-amerických rozhovoroch o mierovom pláne.

Krátko po Lavrovom vyjadrení hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová informovala, že Trump v pondelok taktiež absolvoval ďalší telefonát s Putinom, ktorý označila za „pozitívny“.

Zdroj: Info.sk, TASR
