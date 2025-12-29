Pozor na tento nebezpečný produkt z TEDi
- DNES - 19:45
- Bratislava
TEDi sťahuje z predaja nebezpečný produkt, zákazníci ho nesmú používať.
Obchodný reťazec TEDi upozorňuje zákazníkov na stiahnutie nebezpečného produktu z predaja. Ako informuje TEDi na svojej stránke, napájací kábel na kuchynskom spotrebiči na výrobu vaflí môže predstavovať riziko.
Ide o Waflovač 1200W od výrobcu Elta, číslo tovaru: 54829003401000001500. „Skúšky výrobkov preukázali, že napájací kábel sa za určitých okolností môže veľmi zahriať. Preto sa ďalšie použitie tohto výrobku dôrazne neodporúča,“ vysvetlila spoločnosť TEDi.
Foto: tedi.com
Waflovač bol na pobočkách TEDi v predaji od 18.04.2024 do 19.12.2025. „Tovar môžete vrátiť a bude vám vrátená kúpna cena 15,00 Eur, alebo ho môžete vymeniť za iný tovar na akejkoľvek pobočke,“ dodáva TEDi.
Ďalší stiahnutý výrobok z TEDi
Reťazec TEDi aj v minulosti zverejnil viaceré výzvy na stiahnutie produktov z predaja. Minulý mesiac to boli metalické balóny, v ktorých sa preukázali zvýšené hodnoty N-nitrozamínov. V októbri TEDi stiahol z predaja melamínový podnos z dôvodu zvýšeného obsahu formaldehydu.
V auguste reťazec upozornil na stiahnutie solárnej lampy v tvare ježka z trhu. Dôvodom boli zvýšené hodnoty olova a kadmia v spojoch. V júli stiahol z predaja detské stavebnice rôznych tvarov, ktoré sú nebezpečné pre malé deti.
Rovnako musel reťazec stiahnuť z predaja naberačku, v ktorej našli vysoké hodnoty primárnych aromatických amínov a drevený vláčik, ktorý obsahuje malé časti, ktoré môžu deti prehltnúť. Z rovnakého dôvodu stiahol z predaja aj penové puzzle.
Úrad verejného zdravotníctva SR nariadil stiahnutie súpravy pohárov z predaja. Skúšky pohárov preukázali zvýšené hodnoty olova a kadmia.
V júni TEDi zverejnil výzvu na stiahnutie dámskych a detských ponožiek z predaja z dôvodu nesprávnych údajov na etikete. V máji reťazec stiahol z predaja naťahovaciu figúrku v tvare medveďa, ktorá obsahovala malé časti nebezpečné pre deti z dôvodu rizika udusenia.
V apríli stiahol z predaja čiernu naberačku z dôvodu nadlimitného obsahu primárnych aromatických amínov. Koncom februára stiahol z predaja girlandu v tvare čili papričiek z dôvodu rizika udusenia.
Začiatkom februára stiahol z trhu obracačku, naberačku na cestoviny a servírovaciu lyžicu z čierneho plastu. Dôvodom stiahnutia boli zvýšené hodnoty primárnych aromatických amínov v kuchynskom náradí.
V januári TEDi stiahol z predaja cestovný vankúš na krk, ktorý obsahoval vysoké hladiny zdraviu škodlivých látok. Vo vankúši boli zistené zvýšené hodnoty zmäkčovadiel bis-ftalátu (DEHP), dibutyl-ftalátu (DBP) a diisobutyl-ftalátu (DIBP).
