Trump absolvoval ďalší telefonát s Putinom, podľa Bieleho domu bol pozitívny
- DNES - 18:38
- Washington
Americký prezident Donald Trump v pondelok absolvoval „pozitívny“ telefonát s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, oznámila prostredníctvom sociálnej siete X hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a TASS a denníka The Guardian.
„Prezident Trump ukončil pozitívny hovor s prezidentom Putinom o Ukrajine,“ napísala na sieti Leavittová bez uvedenia ďalších podrobností. Lídri sa spolu zhovárali aj v nedeľu pred rokovaním Trumpa s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride.
Leavittová príspevok zverejnila krátko po tom, čo ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov obvinil Ukrajinu z dronového útoku na Putinovu rezidenciu v Novgorodskej oblasti. Moskva bude podľa neho na tento útok reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa ale nestiahne.
Zelenskyj označil obvinenie Moskvy z útoku na Putinovu rezidenciu za „ďalšiu lož“. Rusko podľa neho takto pripravuje pôdu pre útoky na budovy ukrajinskej vlády v Kyjeve. Novinárom tiež povedal, že Moskva sa takýmito vyhláseniami snaží podkopať pokrok dosiahnutý na ukrajinsko-amerických rozhovoroch o mierovom pláne. Zelenskyj zároveň vyzval Trumpa, aby na ruské hrozby primerane reagoval.
Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov neskôr uviedol, že sa Trump s Putinom dohodli na pokračovaní dialógu. Trump podľa jeho slov Putina informoval o priebehu nedeľňajších rokovaní so Zelenským a Putin šéfa Bieleho domu o údajných ukrajinských dronových útokoch na jeho rezidenciu. Americký prezident bol údajne po tejto správe „šokovaný“.
