  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.12.2025Meniny má Milada
Bratislava

SHMÚ varuje pred snehovými jazykmi a závejmi

  • DNES - 18:11
  • Bratislava
SHMÚ varuje pred snehovými jazykmi a závejmi

SHMÚ vydal výstrahy pred vetrom na horách a snehovými jazykmi.

V utorok (30. 12.) hrozia v okresoch na severe Slovenska snehové jazyky a záveje. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa, ktorá platí od polnoci. Pre niektoré okresy tiež v utorok platí najnižšia výstraha pred vetrom na horách. SHMÚ o tom informuje na svojom webe.

Výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi platí pre okresy Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Spišská Nová Ves, Bardejov, Kežmarok, Levoča, Poprad, Sabinov, Stará Ľubovňa a takmer celý Žilinský kraj. „Tvorba snehových jazykov predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt snehových jazykov je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ ozrejmili meteorológovia.

Silný vietor na horách môže byť v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Gelnica, Košice-okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves a takmer celom Prešovskom a Žilinskom kraji. „Na horách nad pásmom lesa sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo je až víchrica,“ ozrejmil SHMÚ. Tvrdí, že predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, a to najmä pre pešiu turistiku či horolezectvo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SHMÚ upozorňuje na zmenu: Takéto bude počasie v najbližších dňoch

SHMÚ upozorňuje na zmenu: Takéto bude počasie v najbližších dňoch

DNES - 15:30Domáce

V najbližších dňoch bude sneh aj v nížinách na juhu Slovenska.

Na balkóne našli mŕtvu ženu

Na balkóne našli mŕtvu ženu

DNES - 14:48Domáce

Obhliadajúci lekár nariadil pitvu.

Muž napadol ženu a vyhrážal sa zabitím detí

Muž napadol ženu a vyhrážal sa zabitím detí

DNES - 14:11Domáce

Polícia vyšetruje vyhrážanie sa zabitím detí a podpálením domu.

Polícia prijíma opatrenia: Ako bude vyzerať Silvester v uliciach?

Polícia prijíma opatrenia: Ako bude vyzerať Silvester v uliciach?

DNES - 13:40Domáce

Polícia počas Silvestra prijme na celom území SR bezpečnostné opatrenia s cieľom ochrany života, zdravia a majetku občanov.

Vosveteit.sk
Nie raketa ani dron. Takto lacno a potichu prichádza Rusko o svoje najdrahšie bojové stíhačkyNie raketa ani dron. Takto lacno a potichu prichádza Rusko o svoje najdrahšie bojové stíhačky
Bill Gates varuje pred umelou inteligenciou. To, čo má pomáhať ľuďom, sa môže rýchlo obrátiť proti nimBill Gates varuje pred umelou inteligenciou. To, čo má pomáhať ľuďom, sa môže rýchlo obrátiť proti nim
Čo vlastne rádioaktívne žiarenie robí s tvojím telom? Málokto tuší, čo sa vnútri naozaj dejeČo vlastne rádioaktívne žiarenie robí s tvojím telom? Málokto tuší, čo sa vnútri naozaj deje
Týchto 7 funkcií Androidu zmení spôsob, akým používaš smartfónTýchto 7 funkcií Androidu zmení spôsob, akým používaš smartfón
AKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú expertiAKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú experti
Wi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netušíWi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netuší
Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia životGoogle radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronómPrvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP