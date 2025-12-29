Trump vyhlásil, že Spojené štáty podnikli útok na zariadenie vo Venezuele
- DNES - 17:41
- Washington
Americký prezident Donald Trump v piatkovom rozhovore pre rozhlasovú stanicu WABC uviedol, že Spojené štáty pred dvoma dňami „vyradili“ zariadenie vo Venezuele, odkiaľ údajne prichádzajú pašerácke lode. TASR o tom informuje podľa správ televízií CNN a NBC News, agentúry Bloomberg a denníka The New York Times (NYT).
„Majú veľký závod alebo veľké zariadenie, odkiaľ tie lode prichádzajú. Pred dvoma dňami sme ho vyradili. Tvrdo sme ich zasiahli,“ uviedol Trump v rozhovore s majiteľom rádia WABC Johnom Catsimatidisom. Americký prezident sa tak vyjadril v čase diskusie o krokoch Spojených štátov proti Venezuele a jej prezidentovi Nicolásovi Madurovi.
Nie je jasné, o akom zariadení Trump hovoril ani kde sa nachádzalo. Podľa zdroja televízie CNN išlo o objekt, kde sa vyrábali drogy, viac informácií však o útoku neposkytol. Venezuela o žiadnom údere na svoje zariadenie neinformovala. Na otázky NYT odmietli odpovedať americká armáda, Ústredná spravodajská služba (CIA) i Biely dom.
Pokiaľ sa americký úder potvrdí, pôjde o prvý útok priamo na území Venezuely od začiatku ťaženia Trumpa proti pašeráctvu drog z tejto juhoamerickej krajiny. Šéf Bieleho domu už niekoľko týždňov varuje, že je pripravený rozšíriť operácie proti pašerákom o útoky vo vnútri Venezuely.
