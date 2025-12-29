  • Články
Ukrajina podnikla útok na Putinovu rezidenciu, tvrdí Lavrov

  • DNES - 16:50
  • Moskva
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v pondelok oznámil, že Ukrajina podnikla útok dronmi na rezidenciu ruského prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti.

Moskva bude na tento útok reagovať, pričom prehodnotí aj svoju pozíciu na mierových rokovaniach, z ktorých sa ale nestiahne. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informovali agentúry Reuters a AFP, píše TASR. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj takýto útok poprel.

Lavrov uviedol, že v noci z 28. na 29. decembra Ukrajina vyslala na Putinovu štátnu rezidenciu 91 dronov dlhého doletu, všetky však zničila ruská protivzdušná obrana. Nie je jasné, či sa ruský prezident v tom čase v rezidencii nachádzal.

Takéto bezohľadné činy nezostanú bez odpovede,“ povedal Lavrov podľa agentúry Interfax a obvinil Kyjev zo „štátneho terorizmu“. Spresnil, že už boli vybrané ciele odvetných úderov ruských ozbrojených síl. Lavrov poukázal na to, že k útoku došlo počas rokovaní o možnej mierovej dohode, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine. Rusko podľa neho z týchto rokovaní neodíde, no prehodnotí svoje postoje.

Zelenskyj označil obvinenie Moskvy z útoku na Putinovu rezidenciu za „ďalšiu lož“. Rusko podľa neho takto pripravuje pôdu pre útoky na budovy ukrajinskej vlády v Kyjeve. Novinárom tiež povedal, že Moskva sa takýmito vyhláseniami snaží podkopať pokrok dosiahnutý na ukrajinsko-amerických rozhovoroch o mierovom pláne. Zelenskyj zároveň vyzval prezidenta USA Donalda Trumpa, aby na ruské hrozby primerane reagoval.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj chce zahraničných vojakov na Ukrajine ako záruku bezpečnosti

Zelenskyj chce zahraničných vojakov na Ukrajine ako záruku bezpečnosti

DNES - 12:51Zahraničné

Nevyhnutnou súčasťou budúcich bezpečnostných záruk pre Ukrajinu musí byť aj prítomnosť zahraničných jednotiek, vyhlásil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Šéf Spolkového kriminálneho úradu: Rusko sa snaží oslabiť demokraciu v Nemecku

Šéf Spolkového kriminálneho úradu: Rusko sa snaží oslabiť demokraciu v Nemecku

DNES - 12:32Zahraničné

Prezident nemeckého Spolkového kriminálneho úradu Holger Münch v pondelok vyhlásil, že Rusko sa usiluje o oslabenie demokratického zriadenia v Nemecku. Vyzval tiež na vylepšenie detekcie letov dronov v krajine.

Kremeľ: Pre zastavenie bojov je potrebné, aby sa Ukrajina stiahla z Donbasu

Kremeľ: Pre zastavenie bojov je potrebné, aby sa Ukrajina stiahla z Donbasu

DNES - 11:56Zahraničné

Ukrajinské sily by sa mali stiahnuť z tých častí Donbasu, ktoré stále kontrolujú, a až vtedy sa môžu zastaviť boje. Uviedol to v pondelok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Zelenskyj: USA ponúkajú silné 15-ročné záruky, Kyjev chce dlhšie obdobie

Zelenskyj: USA ponúkajú silné 15-ročné záruky, Kyjev chce dlhšie obdobie

DNES - 11:47Zahraničné

V súvislosti s 20-bodovým mierovým plánom Zelenskyj pripúšťa možnosť referenda.

