Od Nového roka sa zvýši daň z neživotného poistenia
- DNES - 16:02
- Bratislava
Od 1. januára budúceho roka začnú platiť zmeny v zákone o dani z poistenia.
Novela prináša najmä vyššiu sadzbu dane v neživotnom poistení, presnejšie určenie poistného obdobia a prechodné pravidlá, ktoré majú zabrániť spätnému uplatňovaniu nových pravidiel. Daň z neživotného poistenia vzrastie z osem na desať percent, pripomenula v pondelok Finančná správa (FS) SR.
Novela zaviedla definíciu poistného obdobia, ktorá spresňuje, že poistným obdobím sa rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho časti vzťahuje. Pod pojmom poistné obdobie je potrebné vnímať celé poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí a nie jeho kratšie časové intervaly (napríklad obdobie troch kalendárnych mesiacov), na ktoré je poistné obdobie rozdelené z dôvodu, že sa dojednané poistné za stanovené poistné obdobie platí v splátkach.
Asi najvýraznejšou zmenou je nárast sadzby dane v neživotnom poistení z 8 % na 10 %, s výnimkou povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel, kde sadzba zostáva zachovaná vo výške 0 %. Pri tomto poistnom odvetví sa ale platí odvod z prijatého poistného podľa zákona o poisťovníctve, ktorého výška bola taktiež s účinnosťou od 1. januára 2026 zvýšená z 8 % na 10 %. Nová sadzba sa uplatní len na poistné obdobia začínajúce po 31. decembri 2025 a na platby, predpisy alebo splatnosti poistného uskutočnené po tomto dátume.
