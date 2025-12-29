  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.12.2025Meniny má Milada
Bratislava

Od Nového roka sa zvýši daň z neživotného poistenia

  • DNES - 16:02
  • Bratislava
Od Nového roka sa zvýši daň z neživotného poistenia

Od 1. januára budúceho roka začnú platiť zmeny v zákone o dani z poistenia.

Novela prináša najmä vyššiu sadzbu dane v neživotnom poistení, presnejšie určenie poistného obdobia a prechodné pravidlá, ktoré majú zabrániť spätnému uplatňovaniu nových pravidiel. Daň z neživotného poistenia vzrastie z osem na desať percent, pripomenula v pondelok Finančná správa (FS) SR.

Novela zaviedla definíciu poistného obdobia, ktorá spresňuje, že poistným obdobím sa rozumie obdobie, na ktoré sa platba poistného alebo jeho časti vzťahuje. Pod pojmom poistné obdobie je potrebné vnímať celé poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve, za ktoré sa platí a nie jeho kratšie časové intervaly (napríklad obdobie troch kalendárnych mesiacov), na ktoré je poistné obdobie rozdelené z dôvodu, že sa dojednané poistné za stanovené poistné obdobie platí v splátkach.

Asi najvýraznejšou zmenou je nárast sadzby dane v neživotnom poistení z 8 % na 10 %, s výnimkou povinného zmluvného poistenia motorových vozidiel, kde sadzba zostáva zachovaná vo výške 0 %. Pri tomto poistnom odvetví sa ale platí odvod z prijatého poistného podľa zákona o poisťovníctve, ktorého výška bola taktiež s účinnosťou od 1. januára 2026 zvýšená z 8 % na 10 %. Nová sadzba sa uplatní len na poistné obdobia začínajúce po 31. decembri 2025 a na platby, predpisy alebo splatnosti poistného uskutočnené po tomto dátume.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Od roku 2026 sa zmení započítavanie starostlivosti o dieťa do dôchodku

Od roku 2026 sa zmení započítavanie starostlivosti o dieťa do dôchodku

DNES - 11:19Ekonomické

Zmenu prináša novela zákona o sociálnom poistení, ktorej cieľom je odstrániť znevýhodnenie rodičov pri výpočte dôchodku.

Dopyt po elektromobiloch na nemeckom trhu s novými vozidlami výrazne vzrástol

Dopyt po elektromobiloch na nemeckom trhu s novými vozidlami výrazne vzrástol

DNES - 10:25Ekonomické

Elektromobily zaznamenali v roku 2025 na nemeckom trhu s novými vozidlami výrazný nárast.

Šefčovič: Riadenie obchodnej politiky EÚ v roku 2025 bola moja najväčšia výzva

Šefčovič: Riadenie obchodnej politiky EÚ v roku 2025 bola moja najväčšia výzva

DNES - 8:45Ekonomické

Podľa Maroša Šefčoviča musela EÚ počas uplynulého roka riešiť tri základné problémy.

Tomáš: Ministerstvo práce chce budúci rok riešiť dôchodkový strop aj nové životné minimum

Tomáš: Ministerstvo práce chce budúci rok riešiť dôchodkový strop aj nové životné minimum

DNES - 8:40Ekonomické

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa chce budúci rok zamerať na zavedenie dôchodkového stropu či nastavenie nového životného minima.

Vosveteit.sk
Bill Gates varuje pred umelou inteligenciou. To, čo má pomáhať ľuďom, sa môže rýchlo obrátiť proti nimBill Gates varuje pred umelou inteligenciou. To, čo má pomáhať ľuďom, sa môže rýchlo obrátiť proti nim
Čo vlastne rádioaktívne žiarenie robí s tvojím telom? Málokto tuší, čo sa vnútri naozaj dejeČo vlastne rádioaktívne žiarenie robí s tvojím telom? Málokto tuší, čo sa vnútri naozaj deje
Týchto 7 funkcií Androidu zmení spôsob, akým používaš smartfónTýchto 7 funkcií Androidu zmení spôsob, akým používaš smartfón
AKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú expertiAKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú experti
Wi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netušíWi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netuší
Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia životGoogle radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronómPrvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici životaVedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP