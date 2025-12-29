SHMÚ upozorňuje na zmenu: Takéto bude počasie v najbližších dňoch

  • Články
Bratislava

V najbližších dňoch bude sneh aj v nížinách na juhu Slovenska.

Počas noci z pondelka na utorok (30. 12.) prejde od severu cez Slovensko studený front. Za ním bude prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch. Snežiť bude aj v nížinách na juhu Slovenska. Sneženie tu však bude len slabé. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Ďalšie sneženie na väčšine územia očakávame v stredu na Silvestra a v noci na 1. januára 2026. Na okludujúcom frontálnom systéme a následne na teplom fronte od severozápadu a postupne až od západu,“ uviedli meteorológovia. Modely ECMWF a ICON predpokladajú, že v utorok bude ráno do jedného až dvoch centimetrov snehu aj v nížinách na juhu Slovenska, ale nie úplne všade.

Model ECMWF predpokladá v utorok na juhu snehovú pokrývku na väčšej ploche ako ICON a oba modely sa zhodujú v tom, že na juhu stredného Slovenska bude sneh v utorok ráno v najnižších polohách väčšinou chýbať,“ priblížil SHMÚ.

Vo štvrtok (1. 1.) ráno očakávajú oba modely na juhu snehovú pokrývku, lokálne do piatich centimetrov. Opäť platí že model ECMWF očakáva na juhu viac snehu ako ICON. Oba modely však aj 1. januára ráno očakávajú na juhu stredného Slovenska v najnižších polohách menej snehu ako na juhu západného a východného Slovenska.

V predpovedi je ešte určitá miera neistoty a výšku snehovej pokrývky na juhu územia do veľkej miery ovplyvní aj to, že na juhu územia bude v utorok a tiež aj v stredu (31. 12.) cez deň lokálne prechodne do dvoch stupňov nad nulou a po väčšinu času tu bude aj veterno a sneh bude na zemi ukladaný nerovnomerne,“ skonštatovali odborníci.

Zdroj: Info.sk, TASR
