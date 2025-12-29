Na balkóne našli mŕtvu ženu
Obhliadajúci lekár nariadil pitvu.
V pondelok dopoludnia došlo k nálezu mŕtveho tela na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Ako informuje televízia Markíza, telo 48-ročnej ženy bez známok života objavili na balkóne jedného z bytov.
Bližšie informácie zisťuje polícia, začala i trestné stíhanie. Obhliadajúci lekár nariadil pre určenie presnej príčiny smrti súdnu pitvu.
V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
