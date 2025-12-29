  • Články
Bratislava

Na balkóne našli mŕtvu ženu

  • DNES - 14:48
  • Banská Bystrica
Obhliadajúci lekár nariadil pitvu.

Obhliadajúci lekár nariadil pitvu.

V pondelok dopoludnia došlo k nálezu mŕtveho tela na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici. Ako informuje televízia Markíza, telo 48-ročnej ženy bez známok života objavili na balkóne jedného z bytov.

Bližšie informácie zisťuje polícia, začala i trestné stíhanie. Obhliadajúci lekár nariadil pre určenie presnej príčiny smrti súdnu pitvu.

V tomto prípade bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia,“ uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
