Muž napadol ženu a vyhrážal sa zabitím detí
Polícia vyšetruje vyhrážanie sa zabitím detí a podpálením domu.
Trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania vedie poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Sabinove v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo v sobotu (27. 12.) popoludní v obci Ostrovany. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, 36-ročný muž sprvu fyzicky napadol svoju ženu, bil ju, vykrúcal jej ruky a vyhrážal sa, že ju i deti pozabíja, dom podpáli.
„Keďže takéto správanie muža voči svojim blízkym sa opakovalo, mali strach o svoje životy, o svoje zdravie. Policajná hliadka po príchode do rodinného domu agresívneho muža obmedzila na osobnej slobode, bol umiestnený do cely policajného zaistenia,“ povedala Ligdayová s tým, že ak sa mužovi vina preukáže, hrozí mu podľa zákona trest odňatia slobody až na tri roky, pretože skutok bol spáchaný na chránenej osobe.
