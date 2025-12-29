Polícia prijíma opatrenia: Ako bude vyzerať Silvester v uliciach?
Polícia počas Silvestra (31. 12.) prijme na celom území SR bezpečnostné opatrenia s cieľom ochrany života, zdravia a majetku občanov.
Posilní hliadky a zameria sa aj na zvýšené kontroly vodičov. Zároveň apeluje na dodržiavanie pravidiel a zodpovedné správanie sa. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru (PPZ) Roman Hájek.
„Počas silvestrovských osláv budú do výkonu služby nasadené posilnené hliadky poriadkovej, dopravnej aj kriminálnej polície. Zameriame sa najmä na dohľad nad verejným poriadkom, riešenie prípadných konfliktov, kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholu na vybraných verejných priestranstvách a zabezpečenie plynulosti cestnej premávky,“ priblížil Hájek. Vo väčších mestách a na miestach, kde sa očakáva vyššia koncentrácia osôb, bude polícia úzko spolupracovať so samosprávami a organizátormi verejných podujatí.
Polícia zároveň varuje pred úrazmi spôsobenými neodbornou manipuláciou s pyrotechnikou, často v kombinácii s požitím alkoholu alebo iných návykových látok. Dôrazne preto apeluje na občanov, aby s pyrotechnickými výrobkami nemanipulovali pod vplyvom alkoholu, neodpaľovali ich z balkónov, okien alebo v blízkosti osôb, zvierat a budov a dôsledne dodržiavali pokyny výrobcu. „Osobitne vyzývame rodičov, aby dohliadali na deti a zabránili im v neoprávnenej manipulácii s pyrotechnikou,“ dodal hovorca. Zdôraznil tiež, že používanie zábavnej pyrotechniky je na Slovensku prísne regulované.
Policajti pripomínajú, že aj počas silvestrovskej noci platia pravidlá verejného poriadku a ochrany nočného pokoja. „Zvýšená tolerancia hluku v tomto období neznamená, že sú prípustné výtržnosti, poškodzovanie majetku alebo iné formy rušenia verejného poriadku. Takéto konania budeme riešiť v súlade so zákonom,“ upozornili.
Počas Silvestra a Nového roka sa tiež zamerajú na zvýšené kontroly vodičov, predovšetkým na požívanie alkoholu a iných návykových látok. „Opätovne vyzývame vodičov, aby pod vplyvom alkoholu za volant nesadali a využili alternatívne formy dopravy. Silvester je sviatkom osláv, no bezpečnosť a ohľaduplnosť by mali zostať prioritou. Policajný zbor vyzýva verejnosť, aby dodržiavala zákony, správala sa zodpovedne a myslela aj na bezpečie svojho okolia,“ zdôraznil Hájek.
