Nechávate riad namočený v dreze? Chyba! Viete, čo hrozí?
- DNES - 16:17
- Cardiff
Mikrobiológovia varujú pred zvykom, ktorý podľa nich môže viesť k problémom so zdravím.
Viete, v ktorej časti kuchyne sa nachádza najviac baktérií? Zistenie mikrobiológov z Cardiffskej metropolitnej univerzity (Veľká Británia) vás možno prekvapí – vo výskume, o ktorom píše denník Daily Mail, totiž informovali, že je ním kuchynský drez.
„Štúdie dokazujú, že kuchynský drez je hromadiskom rôznych druhov nechcených baktérií vrátane fekálnych koliformných baktérií, jedlom prenášaných patogénov, či dokonca baktérií z pokožky.“
K takémuto záveru prišli po tom, ako odobrali vzorky z kuchynských povrchov v 46 domácnostiach vo Veľkej Británii. Najvyššie množstvo baktérií zistili v kuchynských drezoch, na čo podľa vedcov existuje niekoľko vysvetlení.
Kuchynský drez je totiž jedným z prvých miest, ktoré prichádzajú do kontaktu so surovým mäsom pri oplachovaní. Pri tomto procese sa na povrchy môže rozšíriť E. coli, Enterobacter cloacae a Klebsiella pneumoniae.
Pozor na riady!
Ako ďalej informovali vedci, k množeniu baktérií v kuchynskom dreze prispieva aj dlhodobé namáčanie riadov. „Baktériám sa darí v teplom, vlhkom prostredí, ktoré vytvárate, keď riady nechávate cez noc namočené,“ varuje odborník na verejné zdravie Brian Labus.
Nebezpečné je podľa odborníkov aj odkladanie mokrých riadov na odkvapkávač. „Množeniu baktérií zabraňuje suché prostredie, čo však neznamená, že v ňom neprežijú a nerastú,“ varoval Labus.
Pre čo najnižšiu mieru rizika sa odporúča používať umývačku riadu, ktorá sa vďaka horúcej vode zbaví väčšiny nebezpečných mikróbov na riadoch. Okrem toho je vhodné pravidelne čistiť špongie na riad.
