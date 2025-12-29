  • Články
  • DNES - 13:32
  • Bratislava
Maroš Žilinka sa v prípade trestnej novely obráti na Ústavný súd SR

Generálny prokurátor sa obráti na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade právnych predpisov.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka sa v prípade novely Trestného zákona obráti na Ústavný súd SR s návrhom na začatie konania o súlade právnych predpisov. Informoval o tom na sociálnej sieti.

Novela Trestného zákona opäť zavádza za drobnú krádež pravidlo „trikrát a dosť“. Rozšírila sa takisto skutková podstata trestného činu marenia volebnej kampane aj v súvislosti s konaním „cudzej moci“ a rovnako sa zaviedla trestná zodpovednosť „za popieranie alebo spochybňovanie povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku“. Upravil sa aj inštitút spolupracujúcich obvinených - tzv. kajúcnikov. Parlament o novele rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Legislatívu podpísal prezident Peter Pellegrini a väčšina ustanovení už nadobudla účinnosť.

Žilinka kritizoval trestnú novelu už počas legislatívneho procesu. Za škodlivé označil najmä zmeny v Trestnom poriadku, ktoré obsahuje.

Uverejnil používateľ Maroš Žilinka - generálny prokurátor SR Pondelok 29. decembra 2025

Podľa názoru ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) novela Trestného zákona, ktorou sa mení aj Trestný poriadok v oblasti tzv. kajúcnikov, neprináša revolúciu, ale zdravý rozum a právnu logiku. Princípy spravodlivosti zostávajú podľa neho zachované. Argumentoval tiež, že novela nezrušila inštitút spolupracujúceho obvineného, neoslabila boj proti korupcii, nespôsobuje kolaps vyšetrovaní, ale posilňuje kvalitu dokazovania a dôveryhodnosť súdnych rozhodnutí. Reakcie opozície v súvislosti so schválenými zmenami označil za veľký cirkus.

Podľa opozičných strán a hnutí rieši legislatíva problémy „mafie“. Zaručiť má podľa nich beztrestnosť ľuďom, ktorí páchajú hrubú trestnú činnosť.

Zdroj: Info.sk, TASR
