Pondelok, 29.12.2025Meniny má Milada
Bratislava

Vylúčia Ferenčáka z Hlasu? Toto tvrdí Šutaj Eštok

  • DNES - 13:28
  • Bratislava
Matúš Šutaj Eštok kritizoval niektoré kroky Jána Ferenčáka za posledný rok.

Poslanecký klub koaličného Hlasu-SD je po odchode Jána Ferenčáka „absolútne stabilný“. Vyplýva to z vyjadrenia lídra strany a ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka. Deklaroval, že Ferenčáka nemá ambíciu zo strany vylúčiť. Kritizoval však niektoré jeho kroky za posledný rok. Pripomenul napríklad, že Ferenčák pri hlasovaniach v parlamente nepodporil viaceré vládne návrhy. Uviedol to Šutaj Eštok v koncoročnom rozhovore pre TASR k otázke k Ferenčákovi, ktorý opustil klub Hlasu-SD po jeho odvolaní z čela výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti, no avizoval, že v strane chce ostať.

My ako Hlas sme prijali naše vnútorné rozhodnutie, že pokiaľ J. Ferenčák nereprezentuje názory strany Hlas a nie je schopný garantovať to, že pri dôležitých zákonoch bude podporovať túto vládnu koalíciu, tak sme sa rozhodli pre jeho odvolanie (z čela výboru, pozn. TASR). Na konci dňa 107 poslancov NR SR za jeho odvolanie hlasovalo. Tým pádom je to pre mňa uzavretá kapitola,“ poznamenal Šutaj Eštok pre TASR.

Poukázal aj na to, že Ferenčák bol súčasťou partie okolo Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša, ktorí ešte ako poslanci kritizovali pomery v strane a Hlas ich na začiatku roka zo svojich radov vylúčil. „Títo ľudia dostali obrovskú šancu od zakladajúceho člena strany Petra Pellegriniho. Boli na vysokých miestach na kandidátke. Ukazuje sa, že to bolo obrovskou chybou. Každá mladá strana si však prejde aj takýmito chybami, dnes je 25-členný poslanecký klub Hlasu absolútne stabilným a s tým už ideme ďalej v rámci vládnej koalície,“ dodal.

Šutaj Eštok sa vyjadril aj k výzve Ferenčáka na zvolanie snemu, kde by mali členovia prehodnotiť jeho pôsobenie vo funkcii predsedu. Pripomenul, že zvolanie snemu má svoje pravidlá. Poukázal však na to, že po poslednej parlamentnej schôdzi sedel s členmi predsedníctva a tí mu deklarovali podporu. „A vyslovene prišli s tým, že nesúhlasia, aby bol snem k personálnym otázkam zvolávaný,“ povedal. Avizoval však, že začiatkom budúceho roka bude pracovná konferencia, kde sa budú baviť o agende Hlasu do konca volebného obdobia.

Ferenčák v decembri oznámil svoj odchod z poslaneckého klubu Hlas-SD. Urobil tak po tom, ako ho parlament na návrh poslancov z Hlasu odvolal z čela výboru pre európske záležitosti. Nevie podľa vlastných slov zotrvať v prostredí, kde kritické slovo vedie k perzekúcii. Deklaroval, že v strane nateraz zostáva.

Prezident SR a zakladateľ Hlasu Peter Pellegrini sa neskôr vyjadril, že nerozumie Ferenčákovej ambícii ostať v strane, ak opustil poslanecký klub. „Myslím si, že v strane by mali zostať ľudia, ktorí rozprávajú jedným jazykom, majú jeden pohľad na vec a prezentujú nejakú jednotu, ale to je opäť na tom, ako sa postaví k tomu strana Hlas,“ povedal.

Zdroj: Info.sk, TASR
