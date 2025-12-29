Záchrana v poslednej chvíli: Policajti stiahli z mosta ženu, keď sa chystala skočiť
- DNES - 7:38
- Sullivan
Polícia zasiahla v poslednej chvíli. Vďaka pohotovej akcii zachránili žene život.
Policajná hliadka v okrese Sullivan v americkom štáte Tennessee zasahovala na moste nad riekou Holston, z ktorého sa pokúsila skočiť neznáma žena. Policajti o tom informovali na Facebooku.
Podľa polície si zásah vyžiadal súčinnosť viacerých príslušníkov, ako aj členov záchranárskeho tímu. Na rieke pod mostom zasahoval tiež záchranársky čln.
„Toto ročné obdobie môže byť obzvlášť náročné,“ napísali policajti na Facebooku. „Mnohí ľudia so sebou nosia bremeno, ktoré iní nevidia. Stres, smútok, samota a strach sa rýchlo nakopia. Neznamená to, že ste slabí, ale že ste človek,“ uviedla polícia.
Policajti zároveň vyzvali ľudí v núdzi, aby sa obrátili na krízové centrum. „Ak sa trápite, vypočujte nás. Na vašom živote záleží, a pomoc je k dispozícii,“ uviedli.
Polícia zároveň zverejnila video zo záchrannej akcie na moste. V ňom vidno ženu, ako stojí rozkročená na betónovom zábradlí otočená čelom k rieke. Jeden z policajtov ju však zozadu chytil za pás a stiahol na cestu. Ženu následne na mieste ošetrili záchranári.
