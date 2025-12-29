Zelenskyj chce zahraničných vojakov na Ukrajine ako záruku bezpečnosti
Nevyhnutnou súčasťou budúcich bezpečnostných záruk pre Ukrajinu musí byť aj prítomnosť zahraničných jednotiek, vyhlásil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Spojené štáty podľa neho ponúkajú Ukrajine silné záruky na 15 rokov s možnosťou predĺženia, Kyjev však už teraz žiada záruky na dlhšie obdobie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Zelenskyj po nedeľňajších rokovaniach s americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride povedal, že bezpečnostné záruky medzi USA a Ukrajinou sú teraz na 100 percent dohodnuté a rokuje sa iba o podrobnostiach týkajúcich sa ich platnosti. Stanica Sky News upozornila, že dosiaľ nie je jasné, čo presne Spojené štáty ponúkajú Ukrajine ako bezpečnostné garancie.
Ukrajinský prezident podľa svojho vyjadrenie chce, aby mierová dohoda o ukončení vojny s Ruskom v každom prípade počítala s nasadením zahraničných vojakov na Ukrajine ako súčasti bezpečnostných záruk. Moskva takúto možnosť dlhodobo odmieta. Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v rozhovore pre TASS povedal, že ak by európske krajiny v rámci takzvanej koalície ochotných vyslali svoje jednotky na Ukrajinu, Rusko by ich považovalo za legitímny terč.
„Som presvedčený, že prítomnosť medzinárodných vojsk bude skutočnou zárukou bezpečnosti a posilnením bezpečnostných záruk, ktoré nám už teraz poskytujú naši partneri,“ povedal novinárom Zelenskyj.
Nevyriešené v mierových rokovaniach podľa neho zostávajú dve otázky, ktoré sa týkajú ukrajinského územia a budúceho postavenia Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne. „Preto som povedal, že tento 20-bodový plán je pripravený na 90 percent,“ vysvetlil svoje nedeľňajšie vyjadrenie.
Zelenskyj v pondelok takisto vyhlásil, že ruské útoky na Ukrajinu a vyhlásenia ruského prezidenta Vladimira Putina o vojne v domácej politike nezodpovedajú jeho „mierovej rétorike“ adresovanej Trumpovi.
„Na jednej strane hovorí prezidentovi Spojených štátov, že chce ukončiť vojnu a že je to jeho želanie. Na druhej strane však otvorene komunikuje v médiách všetky svoje posolstvá o tom, že je pripravený a chce pokračovať vo vojne – útočí na nás raketami, otvorene o tom hovorí, oslavuje ničenie civilnej infraštruktúry, dáva pokyny svojim generálom, kam majú postupovať a čo majú obsadiť a podobne,“ uviedol ukrajinský prezident.
Trump pred nedeľňajším stretnutím so Zelenským na Floride inicioval telefonát s Putinom. Po ňom verejne tlmočil svoje presvedčenie, že šéf Kremľa chce skutočne konflikt ukončiť. Telefonovať s Putinom bude Trump podľa Kremľa opäť už čoskoro.
