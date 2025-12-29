  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.12.2025Meniny má Milada
Bratislava

Šéf Spolkového kriminálneho úradu: Rusko sa snaží oslabiť demokraciu v Nemecku

  • DNES - 12:32
  • Berlín
Šéf Spolkového kriminálneho úradu: Rusko sa snaží oslabiť demokraciu v Nemecku

Prezident nemeckého Spolkového kriminálneho úradu (BKA) Holger Münch v pondelok vyhlásil, že Rusko sa usiluje o oslabenie demokratického zriadenia v Nemecku.

Vyzval tiež na vylepšenie detekcie letov dronov v krajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Ako silný podporovateľ Ukrajiny sa Nemecko čoraz viac stáva cieľom ruských sabotáží a špionáže. Rusko chce oslabiť našu demokraciu,“ povedal Münch v rozhovore pre noviny Tagesspiegel.

Spolková prokuratúra sa podľa neho musí čoraz častejšie zaoberať prípadmi týkajúcimi sa ruských aktérov a došlo tiež k nárastu hackerských aktivít s väzbami na Rusko a tiež dezinformačných kampaní. Pripustil však, že zatiaľ nie sú dôkazy o tom, že Rusko „systematicky organizuje lety dronov nad Nemeckom“.

Leteckú prevádzku v Nemecku v uplynulých mesiacoch narušili prelety dronov v blízkosti letísk. Münch tvrdí, že je potrebné zlepšiť dostupnosť údajov o letoch dronov. „Tento rok sme zdokumentovali nízky štvorciferný počet pozorovaní nad zariadeniami kritickej infraštruktúry, vojenskými zariadeniami a zbrojárskymi firmami. Mnoho z týchto zaznamenaných letov dronov spozorovali ľudia, nie technické zariadenia,“ povedal a konštatoval, že sa to musí zmeniť.

Operátorov spomínaných dronov podľa Müncha identifikovali len vo veľmi zriedkavých prípadov. Monitorovanie bude rozšírené najprv na letiskách, vo vojenských zariadeniach, veľkých zbrojárskych firmách a u dodávateľov energie. Všetky údaje potom budú musieť zhromaždiť v novom spolkovom policajnom centre obrany pred dronmi, dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zelenskyj chce zahraničných vojakov na Ukrajine ako záruku bezpečnosti

Zelenskyj chce zahraničných vojakov na Ukrajine ako záruku bezpečnosti

DNES - 12:51Zahraničné

Nevyhnutnou súčasťou budúcich bezpečnostných záruk pre Ukrajinu musí byť aj prítomnosť zahraničných jednotiek, vyhlásil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Kremeľ: Pre zastavenie bojov je potrebné, aby sa Ukrajina stiahla z Donbasu

Kremeľ: Pre zastavenie bojov je potrebné, aby sa Ukrajina stiahla z Donbasu

DNES - 11:56Zahraničné

Ukrajinské sily by sa mali stiahnuť z tých častí Donbasu, ktoré stále kontrolujú, a až vtedy sa môžu zastaviť boje. Uviedol to v pondelok podľa agentúry TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.

Zelenskyj: USA ponúkajú silné 15-ročné záruky, Kyjev chce dlhšie obdobie

Zelenskyj: USA ponúkajú silné 15-ročné záruky, Kyjev chce dlhšie obdobie

DNES - 11:47Zahraničné

V súvislosti s 20-bodovým mierovým plánom Zelenskyj pripúšťa možnosť referenda.

Rodiny obetí streľby v Sydney žiadajú dôraznejšie vyšetrovanie antisemitizmu

Rodiny obetí streľby v Sydney žiadajú dôraznejšie vyšetrovanie antisemitizmu

DNES - 8:55Zahraničné

Rodiny obetí hromadnej streľby na pláži Bondi v Sydney vo zverejnenom otvorenom liste vyzvali na dôraznejšie vyšetrovanie nárastu antisemitizmu a bezpečnostných zlyhaní, ktoré k nedávnemu útoku viedli.

Vosveteit.sk
Týchto 7 funkcií Androidu zmení spôsob, akým používaš smartfónTýchto 7 funkcií Androidu zmení spôsob, akým používaš smartfón
AKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú expertiAKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú experti
Wi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netušíWi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netuší
Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia životGoogle radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronómPrvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici životaVedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajúAmeričania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Mega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobuMega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP