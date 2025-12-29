Muž po drinku od šéfkuchára bojuje o život, skonzumoval tekutý dusík
- DNES - 20:38
- Moskva
Podľa lekárov u pacienta došlo k roztrhnutiu žalúdka.
38-ročný Rus, známy len ako Sergej, skončil v nemocnici po tom, ako na vianočnom večierku vypil drink od celebritného šéfkuchára. Informoval o tom magazín The Sun, podľa ktorého kuchár mužovi namiešal nápoj s obsahom tekutého dusíka.
Z incidentu uniklo aj video, ktoré v týchto dňoch koluje po sociálnych sieťach. V ňom sa muž po vypití nápoja v bolestiach okamžite chytil za brucho. Podľa The Sun malo ísť o súčasť „kryo-šou“, v rámci ktorej šéfkuchár použil pri príprave nápojov tekutý dusík.
Tekutý dusík sa „bežne používa v profesionálnych kuchyniach a baroch na okamžité zamrazenie nápojov a jedál. Látka je však mimoriadne nebezpečná, ak sa konzumuje pred úplným vyparením,“ približuje The Sun.
Podľa svedkov šéfkuchár neupozornil hostí na možné riziká konzumácie tekutého dusíka. Zákazníka mal dokonca nabádať, aby pripravený nápoj vypil okamžite, kým sa z neho ešte parilo.
38-ročného muža s bolesťami previezli do nemocnice, kde lekári skonštatovali, že po vypití nápoja sa plyn v jeho žalúdku rýchlo rozšíril, čo viedlo k roztrhnutiu celého orgánu.
„Chirurgovia mu vďaka operácii zachránili život. Neskôr oznámili, že pacient je pri vedomí a zotavuje sa, hoci jeho stav označili za vážny,“ uviedol The Sun.
