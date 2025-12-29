Zelenskyj: USA ponúkajú silné 15-ročné záruky, Kyjev chce dlhšie obdobie
- DNES - 11:47
- Kyjev
V súvislosti s 20-bodovým mierovým plánom Zelenskyj pripúšťa možnosť referenda.
Spojené štáty ponúkajú Ukrajine „silné“ bezpečnostné záruky na obdobie 15 rokov, ktoré bude možné predĺžiť. Kyjev však už teraz žiada záruky na dlhšie obdobie, povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok, deň po rokovaniach s americkým náprotivkom Donaldom Trumpom. V súvislosti s 20-bodovým mierovým plánom Zelenskyj pripúšťa možnosť referenda, avšak na jeho konanie je podľa neho potrebné prímerie v trvaní aspoň 60 dní. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a stanice Sky News.
„Povedal som mu (Trumpovi), že vojna u nás trvá už takmer 15 rokov. A preto som naozaj chcel, aby boli záruky dlhšie,“ uviedol Zeleneskyj. „Povedal som mu, že naozaj chceme skôr možnosť (záruk na) 30, 40, 50 rokov,“ dodal. Trump mu údajne povedal, že o tom bude premýšľať.
Zelenskyj sa v nedeľu stretol s Trumpom v jeho sídle Mar-a-Lago na Floride, kde rokovali o ukončení takmer štyri roky trvajúcej otvorenej vojny na Ukrajine. Zelenskyj na tlačovej konferencii po rokovaniach povedal, že bezpečnostné záruky medzi USA a Ukrajinou sú teraz „na 100 percent dohodnuté“. Ďalšie záruky týkajúce sa európskych krajín podľa Zelenského nie sú úplne na rovnakej úrovni, ale boli takmer dohodnuté.
Britská stanica konštatuje, že dosiaľ nie je jasné, čo presne USA ponúkajú Ukrajine ako bezpečnostné garancie.
Ukrajinský prezident chce v nasledujúcich dňoch zorganizovať stretnutie s európskymi a americkými predstaviteľmi, aby pripravili dokumenty na ukončenie vojny s Ruskom. Toto stretnutie by sa konalo na úrovni poradcov. Zároveň uviedol, že chce, aby plán na ukončenie vojny podpísali štyri strany: Ukrajina, Rusko, Európska únia a Spojené štáty. Kyjev podľa neho dúfa v rýchly pokrok a je otvorený všetkým formám stretnutia.
Vyjadril aj k stannému právu. To podľa neho Ukrajina zruší po skončení vojny a získaní bezpečnostných záruk. „Bez bezpečnostných záruk sa táto vojna nedá považovať za skutočne ukončenú. Nemôžeme uznať, že skončila, pretože pri takomto susedovi stále existuje riziko obnovenia agresie,“ uviedol Zelenskyj.
Zelenskyj chce zahraničných vojakov na Ukrajine ako záruku bezpečnosti
Nevyhnutnou súčasťou budúcich bezpečnostných záruk pre Ukrajinu musí byť aj prítomnosť zahraničných jednotiek, vyhlásil v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
