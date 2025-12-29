Predseda SAK Kamenec: Viackrát sa udiali „zbrklé“ zmeny zákonov
Podľa Tomáša Kamenca sa veľmi často prijímajú zásadné zmeny v skrátenom legislatívnom konaní.
Tento rok sme boli viackrát svedkami doslova neuvážených zmien zákonov v oblastiach, v ktorých mohli byť dobré dôvody na poctivú diskusiu o zmenách. V koncoročnom rozhovore pre TASR to zhodnotil predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) Tomáš Kamenec.
Veľmi často sa podľa neho deje, že diskusia neprebehla a v skrátenom legislatívnom konaní boli prijaté zásadné zmeny. Či už ide o zmeny v prípade ochrany oznamovateľov korupcie alebo o trestné novely, SAK to považuje za dlhodobo neudržateľnú prax.
„Ako komora sme sa k viacerým vážnym zmenám podrobne vyjadrili. Príkladom je novela Ústavy SR, kde sme zaujali stanovisko, pred ktorým sme si dali vypracovať posudky od skupiny renomovaných ústavných právnikov. Spolu s významnou časťou odbornej obce sme poukázali na existujúce riziká, zároveň sme však vyjadrili veľkú mieru dôvery v nezávislé fungovanie Ústavného súdu SR, ktorý ostáva finálnym arbitrom možných budúcich sporov,“ priblížil Kamenec.
Pokiaľ ide o aktuálnu novelu Trestného zákona, ktorá rieši problematiku drobných krádeží, Kamenec ju vníma ako pokus reagovať na situáciu, ktorá je priamym dôsledkom veľkého balíka zmien prijatého minulý rok v skrátenom legislatívnom konaní. Spolu s týmito zmenami sa však podľa neho v tomto zákone na poslednú chvíľu začali riešiť aj iné nesúvisiace témy bez odbornej debaty v procese skráteného legislatívneho konania.
„V súlade s našimi dlhodobými pozíciami sme k tomu aj vydali primerane kritické stanovisko. Opäť platí, že o každom novelizačnom článku a každej zmene trestného zákona je možné debatovať. Účelom trestného práva má byť ochrana spoločnosti a jej legitímnych záujmov. Lenže tu žiadna odborná diskusia nebola, čo hodnotím veľmi kriticky,“ reagoval Kamenec. Doplnil, že bez takejto odbornej reflexie nie je možné posúdiť, aký legitímny účel nové skutkové podstaty sledujú a ako by mali prispieť k ochrane spoločnosti v demokratickom a právnom štáte.
Kamenec reagoval aj na tohtoročnú Správu Európskej komisie o stave právneho štátu na Slovensku. Považuje ju za veľmi užitočné zrkadlo a dobrú spätnú väzbu. Ako poznamenal, nemusí každý súhlasiť so všetkým, čo je v nej uvedené, ale ostáva neodškriepiteľným faktom, že v oblasti právneho štátu čelíme viacerým naliehavým výzvam.
Na druhej strane komora podporuje prípravu nového Občianskeho zákonníka, do ktorej sa aktívne zapojila zorganizovaním odborných pracovných skupín. Spoluprácu s ministerstvom spravodlivosti v tomto prípade hodnotí Kamenec veľmi konštruktívne s tým, že komora do projektu investovala obrovské množstvo energie, skúseností a umu svojich kolegov. „Dôvod, prečo sme sa do projektu zapojili tak intenzívne a poskytli naše najlepšie kapacity, je očividný. Občiansky zákonník je kódex kódexov, ktorý bude mať zásadný vplyv na celú spoločnosť a, samozrejme, aj na výkon nášho povolania. Je to nielen príležitosť, ale aj povinnosť zapojiť sa do najdôležitejších zmien, ktoré ovplyvnia život v práve na ďalšie desaťročia,“ podotkol Kamenec.
