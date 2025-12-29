Opitý vodič narazil s ukradnutým autom do služobného vozidla polície
Vodič pod vplyvom alkoholu narazil s vozidlom, ktoré užíval neoprávnene, do služobného auta polície.
Spolu so svojím spolujazdcom skončili v policajnej cele, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Dôchodca oznámil polícii, že mu dvaja muži bez jeho vedomia zobrali auto Dacia Duster. Krátko po vyhlásení pátrania vozidlo spozorovala hliadka obvodného oddelenia Nitra-Východ, ktorá ho začala prenasledovať. Počas úteku vodič v mestskej časti Nitra-Dražovce narazil do služobného vozidla polície.
Policajti podrobili oboch mužov z auta dychovej skúške. Dvadsaťdvaročný vodič nafúkal 1,98 promile, jeho 23-ročný spolujazdec 1,5 promile. Poverený príslušník začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného užívania cudzieho motorového vozidla. Vodiča obvinil aj pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Predseda SAK Kamenec: Viackrát sa udiali „zbrklé“ zmeny zákonov
Podľa Tomáša Kamenca sa veľmi často prijímajú zásadné zmeny v skrátenom legislatívnom konaní.
Opitý vodič zdemoloval počas Štefanskej zábavy dve vozidlá taxislužby
Opitý vodič počas jazdy narazil do dvoch stojacich vozidiel taxislužby.
Oskar Dvořák: V tomto roku Šaško sľuboval veľa, išlo len o prázdne frázy
Podľa podpredsedu Výboru Národnej rady SR pre zdravotníctvo reálne riešenia pre zdravotníctvo už druhý rok absentujú.
Drucker: Kľúčovou zmenou bude kurikulárna reforma, začne platiť pre všetky ZŠ
Budúci rok bude kľúčovou zmenou zavedenie nového kurikula v oblasti vzdelávania v základných školách, tzv. kurikulárna reforma.