Pondelok, 29.12.2025
Opitý vodič narazil s ukradnutým autom do služobného vozidla polície

Vodič pod vplyvom alkoholu narazil s vozidlom, ktoré užíval neoprávnene, do služobného auta polície.

Spolu so svojím spolujazdcom skončili v policajnej cele, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Dôchodca oznámil polícii, že mu dvaja muži bez jeho vedomia zobrali auto Dacia Duster. Krátko po vyhlásení pátrania vozidlo spozorovala hliadka obvodného oddelenia Nitra-Východ, ktorá ho začala prenasledovať. Počas úteku vodič v mestskej časti Nitra-Dražovce narazil do služobného vozidla polície.

Policajti podrobili oboch mužov z auta dychovej skúške. Dvadsaťdvaročný vodič nafúkal 1,98 promile, jeho 23-ročný spolujazdec 1,5 promile. Poverený príslušník začal vo veci trestné stíhanie pre trestný čin neoprávneného užívania cudzieho motorového vozidla. Vodiča obvinil aj pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Zdroj: Info.sk, TASR
