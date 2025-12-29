  • Články
Dopyt po elektromobiloch na nemeckom trhu s novými vozidlami výrazne vzrástol

  • DNES - 10:25
  • Frankfurt nad Mohanom
Elektromobily zaznamenali v roku 2025 na nemeckom trhu s novými vozidlami výrazný nárast.

Zároveň sa výlučne vďaka pôsobeniu trhových síl znížili rozdiely v cenách vo vzťahu k porovnateľným vozidlám so spaľovacími motormi, oznámilo v pondelok nemecké Centrum automobilového výskumu (CAR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Zatiaľ čo na začiatku roka boli elektrické modely v priemere o 7300 eur drahšie ako porovnateľné vozidlá so spaľovacími motormi, v decembri tento rozdiel predstavoval len 1340 eur, uviedlo CAR vo svojej štúdii. Trhový podiel plne elektrických batériových vozidiel sa do konca roka zvýšil z 13 % na viac ako 22 %, a to aj bez vládnych nákupných stimulov. Inštitút pri svojej analýze monitoruje ceny, ktoré kupujúci reálne platia za 20 najdôležitejších modelov so spaľovacím aj batériovým motorom.

Výrobcovia poskytovali v priemere zľavu 18,1 % z katalógovej ceny elektromobilov. Pri vozidlách so spaľovacím motorom sa zľava pohybovala na úrovni 19,3 %. Pri niektorých modeloch ako napríklad Mini Cooper sa už dosiahla cenová parita najmä preto, že elektrické modely čoraz viac profitujú z úspor z rozsahu a nižších nákladov na suroviny, vysvetlil inštitút. O tento vývoj sa postarali výlučne trhové sily, zdôraznil riaditeľ CAR Ferdinand Dudenhöffer. Obnovenie nákupných stimulov, ktoré plánuje vláda v Berlíne, je preto zbytočné, uzavrel popredný nemecký odborník na automobilový priemysel.

Zdroj: Info.sk, TASR
