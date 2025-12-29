  • Články
Šaško: Výsledky hĺbkového auditu nemocníc predstavím začiatkom budúceho roka

  • DNES - 9:39
  • Bratislava
Šaško: Výsledky hĺbkového auditu nemocníc predstavím začiatkom budúceho roka

Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) plánuje predstaviť výsledky hĺbkového auditu fungovania štátnych nemocníc začiatkom budúceho roka. Uviedol to v rozhovore pre TASR.

Ako spresnil, audit je jedným z výstupov minuloročných rokovaní s odborármi a zameriava sa na efektivitu fungovania štátnych nemocníc najmä v oblasti financovania, hospodárenia a prevádzky.

Prebieha to v piatich štátnych nemocniciach. Počkáme si na výsledky a potom budeme nekompromisne konať,“ priblížil minister. Audit sa podľa jeho slov týka výlučne štátnych nemocníc, keďže nad nimi má rezort priamu riadiacu kompetenciu a ich dofinancovanie je zodpovednosťou štátu. Najväčší priestor na zvýšenie efektivity vidí minister najmä v systéme financovania štátnych nemocníc a v tom, ako fungujú z pohľadu nákupov, prevádzky, kapacít a personálneho zabezpečenia.

Minister zároveň poukázal na kroky, ktoré rezort v oblasti fungovania štátnych nemocníc už prijal. Riaditelia všetkých štátnych nemocníc majú podľa neho podpísané obchodné a finančné plány, ktoré musia plniť. „Na to sú naviazané potom aj platby, odmeny a aj samotné možné zotrvanie riaditeľov v štátnych nemocniciach,“ poznamenal.

Zároveň dodal, že financovanie nemocníc sa má od budúceho roka zmeniť na výkonový model DRG, kde bude 30 percent úhrad priamo viazaných na poskytované výkony. „Nemocnice už nebudú dostávať tak, ako boli často zvyknuté, peniaze iba na základe nejakých historických prepočtov,“ vysvetlil.

Zdôraznil, že výsledky auditu majú slúžiť ako podklad na ďalšie systémové kroky v rezorte. „Konečne sa tu na jednom mieste zbierajú dáta a robí sa dôsledný kontroling. Mám od neho pomerne významné očakávanie,“ dodal.

V neposlednom rade poukázal Šaško i na centrálne obstarávanie v zdravotníctve. „Štartujem centrálne obstarávanie či už liekov, špecializovaného materiálu, ale aj samotného prístrojového vybavenia,“ uviedol s tým, že ide o proces na niekoľko rokov.

Zároveň avizoval sprísnenie kontroly verejných obstarávaní v nemocniciach. „Nariadil som veľmi dôslednú kontrolu všetkých verejných obstarávaní nad 5000 eur vo všetkých nemocniciach vrátane všetkých projektov z plánu obnovy,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
