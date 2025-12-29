  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.12.2025Meniny má Milada
-2°Bratislava

Gröhling: Bittó Cigániková sa musí vysporiadať s mojím rozhodnutím okolo Sulíka

  • DNES - 9:36
  • Bratislava
Gröhling: Bittó Cigániková sa musí vysporiadať s mojím rozhodnutím okolo Sulíka

Líder opozičnej SaS Branislav Gröhling cíti podporu od členov strany, ktorí sú stotožnení s jeho víziou.

Upozorňuje na to, že ju prezentoval v rámci svojej kandidatúry do čela SaS a zvolili ho. Deklaroval, že súčasťou strany je naďalej aj Jana Bittó Cigániková, ktorá niekoľkokrát tlmočila voči nemu výhrady. Politička sa však podľa neho musí sama vyrovnať s jeho postojom k bývalému predsedovi strany Richardovi Sulíkovi. Vyplýva to z vyjadrenia Gröhlinga v koncoročnom rozhovore pre TASR.

Víziu nového príbehu strany som prezentoval, keď som kandidoval za predsedu strany. Stotožnili sa s tým aj členovia, a preto som bol do funkcie zvolený. Odvtedy realizujeme jednotlivé kroky a sám cítim z členskej základne silnú podporu. Som rád, že SaS sa stáva takou stranou, ktorá spája umiernených konzervatívcov aj umiernených liberálov, a že sa pozerá na obidve slová v našom názve - na slobodu aj na solidaritu,“ skonštatoval Gröhling pre TASR.

Zároveň poukázal na to, že SaS začala v prieskumoch preferencií rásť. Vyzdvihol to. „Pozitívne je aj to, že ja ako predseda strany som medzi tými prvými tromi najdôveryhodnejšími lídrami,“ doplnil.

Vyjadril sa aj k otázkam TASR o spolupráci s poslankyňou Národnej rady SR Bittó Cigánikovou, ktorá sa tento rok k nemu niekoľkokrát kriticky vyjadrila. Deklaroval, že zostáva súčasťou strany. Musí sa však podľa neho vyrovnať s jeho rozhodnutím, že pokiaľ bude predsedom SaS, Sulík nebude na kandidátke. „Toto rozhodnutie je nemenné. Vnímam, že ona s tým nesúhlasí, ale bude sa musieť nejako rozhodnúť, či sa s tým stotožní a bude chcieť byť súčasťou tímu, alebo urobí nejaké iné rozhodnutie,“ dodal.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šaško: Výsledky hĺbkového auditu nemocníc predstavím začiatkom budúceho roka

Šaško: Výsledky hĺbkového auditu nemocníc predstavím začiatkom budúceho roka

DNES - 9:39Domáce

Minister zdravotníctva Kamil Šaško plánuje predstaviť výsledky hĺbkového auditu fungovania štátnych nemocníc začiatkom budúceho roka.

Na Slovensku je zakázaný predaj a používanie petárd

Na Slovensku je zakázaný predaj a používanie petárd

DNES - 9:05Domáce

Petardy, zábleskové petardy, batérie petárd a ďalšie podobné výrobky, ktorých hlavným efektom je hluk, je na Slovensku zakázané predávať aj používať.

Gašpar: Je to problematické, no verím, že dovládneme do riadnych volieb

Gašpar: Je to problematické, no verím, že dovládneme do riadnych volieb

DNES - 9:02Domáce

Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar verí, že koaličná zostava dovládne do riadneho termínu parlamentných volieb, hoci je to problematické.

Na letisku Sliač zbúrajú deväť budov, Kaliňák vysvetlil dôvod

Na letisku Sliač zbúrajú deväť budov, Kaliňák vysvetlil dôvod

DNES - 8:54Domáce

Na letisku majú byť trvalo umiestnené stíhačky F-16. Aktuálne zostávajú v Kuchyni v okrese Malacky.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú expertiAKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú experti
Wi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netušíWi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netuší
Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia životGoogle radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronómPrvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici životaVedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajúAmeričania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Mega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobuMega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobu
Myslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznúMyslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP