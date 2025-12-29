Gröhling: Bittó Cigániková sa musí vysporiadať s mojím rozhodnutím okolo Sulíka
Líder opozičnej SaS Branislav Gröhling cíti podporu od členov strany, ktorí sú stotožnení s jeho víziou.
Upozorňuje na to, že ju prezentoval v rámci svojej kandidatúry do čela SaS a zvolili ho. Deklaroval, že súčasťou strany je naďalej aj Jana Bittó Cigániková, ktorá niekoľkokrát tlmočila voči nemu výhrady. Politička sa však podľa neho musí sama vyrovnať s jeho postojom k bývalému predsedovi strany Richardovi Sulíkovi. Vyplýva to z vyjadrenia Gröhlinga v koncoročnom rozhovore pre TASR.
„Víziu nového príbehu strany som prezentoval, keď som kandidoval za predsedu strany. Stotožnili sa s tým aj členovia, a preto som bol do funkcie zvolený. Odvtedy realizujeme jednotlivé kroky a sám cítim z členskej základne silnú podporu. Som rád, že SaS sa stáva takou stranou, ktorá spája umiernených konzervatívcov aj umiernených liberálov, a že sa pozerá na obidve slová v našom názve - na slobodu aj na solidaritu,“ skonštatoval Gröhling pre TASR.
Zároveň poukázal na to, že SaS začala v prieskumoch preferencií rásť. Vyzdvihol to. „Pozitívne je aj to, že ja ako predseda strany som medzi tými prvými tromi najdôveryhodnejšími lídrami,“ doplnil.
Vyjadril sa aj k otázkam TASR o spolupráci s poslankyňou Národnej rady SR Bittó Cigánikovou, ktorá sa tento rok k nemu niekoľkokrát kriticky vyjadrila. Deklaroval, že zostáva súčasťou strany. Musí sa však podľa neho vyrovnať s jeho rozhodnutím, že pokiaľ bude predsedom SaS, Sulík nebude na kandidátke. „Toto rozhodnutie je nemenné. Vnímam, že ona s tým nesúhlasí, ale bude sa musieť nejako rozhodnúť, či sa s tým stotožní a bude chcieť byť súčasťou tímu, alebo urobí nejaké iné rozhodnutie,“ dodal.
Šaško: Výsledky hĺbkového auditu nemocníc predstavím začiatkom budúceho roka
Minister zdravotníctva Kamil Šaško plánuje predstaviť výsledky hĺbkového auditu fungovania štátnych nemocníc začiatkom budúceho roka.
Na Slovensku je zakázaný predaj a používanie petárd
Petardy, zábleskové petardy, batérie petárd a ďalšie podobné výrobky, ktorých hlavným efektom je hluk, je na Slovensku zakázané predávať aj používať.
Gašpar: Je to problematické, no verím, že dovládneme do riadnych volieb
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar verí, že koaličná zostava dovládne do riadneho termínu parlamentných volieb, hoci je to problematické.
Na letisku Sliač zbúrajú deväť budov, Kaliňák vysvetlil dôvod
Na letisku majú byť trvalo umiestnené stíhačky F-16. Aktuálne zostávajú v Kuchyni v okrese Malacky.