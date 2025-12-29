  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.12.2025Meniny má Milada
-2°Bratislava

Gašpar: Je to problematické, no verím, že dovládneme do riadnych volieb

  • DNES - 9:02
  • Bratislava
Gašpar: Je to problematické, no verím, že dovládneme do riadnych volieb

Podpredseda Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar (Smer-SD) verí, že koaličná zostava dovládne do riadneho termínu parlamentných volieb, hoci je to problematické.

V rozhovore pre TASR povedal, že v Hlase-SD a SNS bol problémom výber ľudí na kandidátku, čo ovplyvnilo stabilitu týchto strán v parlamente. Pripúšťa, že až do volieb sa bude Hlas-SD a SNS vymedzovať voči Smeru-SD, čo bude prinášať „trecie plochy“, no priorita je dovládnuť.

Pre nás je dôležité dovládnuť. Je to problematické. Verím, že dovládneme do riadnych volieb. Budeme síce stále čeliť nejakým, nechcem povedať, že krízam, ale diskusiám o tom, ako odstraňovať rozporné názory aj na niektoré zákony. Čím budeme bližšie k voľbám, bude sa ešte viac vymedzovať aj Slovenská národná strana, aj Hlas, ktorí tvrdia, že trpia tým, že sú ako keby v tieni Smeru, čo je nezmysel,“ povedal pre TASR Gašpar. Myslí si, že problémové témy sa mohli vydiskutovať radšej doma „vo vlastnej kuchyni“.

Problém pri Hlase-SD aj SNS vidí Gašpar vo výbere ľudí na kandidátke, pretože to urobilo strany menej stabilnými. „Koalícia má, samozrejme, svoje problémy už aj od začiatku tým, že dvom politickým stranám, ktoré sú súčasťou koalície, sa rozpadli poslanecké kluby. Súvisí to s tým, koho si zobrali na kandidátku a kto sa dostal do parlamentu. Strana Smer sa snaží v tomto trojuholníku pôsobiť čo najstabilnejšie a pokúša sa, keď to nevedia riešiť partneri, riešiť potom za nich,“ skonštatoval podpredseda NR SR s tým, že preto sa stali ministrami Rudolf Huliak a Samuel Migaľ (obaja nezávislí). „Nebolo to preto, že by si to strana Smer nejako zásadne želala,“ doplnil. Koalícia má podľa Gašpara v súčasnosti „istých“ len 78 poslancov, keďže poslanec Ján Ferenčák opustil klub Hlasu-SD. Gašpar však verí, že za niektoré zákony bude hlasovať a pri niektorých sa vymedzí tak ako doteraz.

Podľa Gašpara je riadne dovládnutie súčasnej koalície v záujme Slovenska a občanov. „Domnievam sa, že keď sa zase preberie moc podobnými odborníkmi, akí boli v rokoch 2020 až 2023, Slovensko sa opäť prepadne aj z hľadiska svojho finančného rámca, pretože budeme súhlasiť so zadlžovaním sa v rámci celej Európskej únie, s pôžičkami na zbrojenie, ktoré si chce brať Únia, a budeme ničiť sociálny štát,“ skonštatoval podpredseda parlamentu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Šaško: Výsledky hĺbkového auditu nemocníc predstavím začiatkom budúceho roka

Šaško: Výsledky hĺbkového auditu nemocníc predstavím začiatkom budúceho roka

DNES - 9:39Domáce

Minister zdravotníctva Kamil Šaško plánuje predstaviť výsledky hĺbkového auditu fungovania štátnych nemocníc začiatkom budúceho roka.

Gröhling: Bittó Cigániková sa musí vysporiadať s mojím rozhodnutím okolo Sulíka

Gröhling: Bittó Cigániková sa musí vysporiadať s mojím rozhodnutím okolo Sulíka

DNES - 9:36Domáce

Líder opozičnej SaS Branislav Gröhling cíti podporu od členov strany, ktorí sú stotožnení s jeho víziou.

Na Slovensku je zakázaný predaj a používanie petárd

Na Slovensku je zakázaný predaj a používanie petárd

DNES - 9:05Domáce

Petardy, zábleskové petardy, batérie petárd a ďalšie podobné výrobky, ktorých hlavným efektom je hluk, je na Slovensku zakázané predávať aj používať.

Na letisku Sliač zbúrajú deväť budov, Kaliňák vysvetlil dôvod

Na letisku Sliač zbúrajú deväť budov, Kaliňák vysvetlil dôvod

DNES - 8:54Domáce

Na letisku majú byť trvalo umiestnené stíhačky F-16. Aktuálne zostávajú v Kuchyni v okrese Malacky.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú expertiAKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú experti
Wi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netušíWi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netuší
Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia životGoogle radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronómPrvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici životaVedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajúAmeričania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Mega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobuMega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobu
Myslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznúMyslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP