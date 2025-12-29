  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Pondelok, 29.12.2025Meniny má Milada
-2°Bratislava

Rodiny obetí streľby v Sydney žiadajú dôraznejšie vyšetrovanie antisemitizmu

  • DNES - 8:55
  • Canberra
Rodiny obetí streľby v Sydney žiadajú dôraznejšie vyšetrovanie antisemitizmu

Rodiny obetí hromadnej streľby na pláži Bondi v austrálskom meste Sydney v pondelok zverejnenom otvorenom liste vyzvali na dôraznejšie vyšetrovanie nárastu antisemitizmu a bezpečnostných zlyhaní, ktoré k nedávnemu útoku viedli. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.

Za najhoršou masovou streľbou v Austrálii za posledné tri desaťročia stoja podľa úradov dvaja muži - Sajid Akram a jeho 24-ročný syn Naveed. Tí 14. decembra spustili paľbu na ľudí oslavujúcich židovský Sviatok svetiel (Chanuka), 15 z nich usmrtili a približne 40 ďalších zranili. Polícia vtedy pri zásahu staršieho z útočníkov zastrelila a mladšieho ťažko zranila. Syna obvinili z terorizmu a 15 prípadov vraždy.

Akramovci podľa austrálskych úradov spáchali teroristický útok zrejme inšpirovaný džihádistickou organizáciou Islamský štát (IS). Teroristická skupina ich konanie privítala.

V otvorenom liste adresovanom austrálskemu premiérovi Anthonymu Albaneseovi 17 rodín obetí vyzvalo na vykonanie federálneho vyšetrovania s cieľom objasniť nárast antisemitizmu v Austrálii od začiatku vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy v roku 2023, ako aj následné zlyhania bezpečnostných zložiek.

Zriadenie tzv. kráľovskej komisie na federálnej úrovni, ktoré žiadajú blízki zosnulých a zranených, predstavuje podľa AP najsilnejšiu formu verejného vyšetrovania v Austrálii. Svedkovia môžu byť uväznení za to, že úmyselne zadržiavajú dôkazy.

Potrebujeme vedieť, prečo sa odignorovali jasné varovné signály, ako sa antisemitská nenávisť a islamský extrémizmus mohli nebezpečne šíriť bez kontroly a aké zmeny je potrebné urobiť, aby boli všetci Austrálčania v budúcnosti chránení,“ píše sa v liste.

Albanese ale výzvam rodín, židovských predstaviteľov a opozičných poslancov naďalej odoláva. Tvrdí, že poskytnutie odpovedí komisiou by trvalo roky. Namiesto toho oznámil podmienky vyšetrovania, ktoré povedie bývalý úradník Dennis Richardson a ktoré sa bude zaoberať možnými nedostatkami v postupoch a zákonoch vedúcich k streľbe.

Premiér zároveň uviedol, že federálna vláda podporí zriadenie kráľovskej komisie na úrovni štátu Nový Južný Wales, kde k útoku došlo. Rodiny však trvajú na tom, že štátne vyšetrovanie nestačí. „Nárast antisemitizmu v Austrálii presahuje rámec jurisdikcie jedného štátu. Ide o celonárodnú krízu, ktorá si vyžaduje dôrazné opatrenia,“ uviedli.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri zrážke vrtuľníkov v New Jersey zahynul jeden človek

Pri zrážke vrtuľníkov v New Jersey zahynul jeden človek

DNES - 6:08Zahraničné

Jedna osoba prišla o život a ďalšia utrpela vážne zranenia pri zrážke dvoch vrtuľníkov vo vzduchu, ku ktorej došlo v nedeľu nad letiskom v meste Hammonton v americkom štáte New Jersey.

Trump: Rokovania pokročili, zostáva jedna alebo dve nevyriešené otázky

Trump: Rokovania pokročili, zostáva jedna alebo dve nevyriešené otázky

DNES - 6:06Zahraničné

Americký prezident Trump v nedeľu po rokovaní so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride uviedol, že sa dosiahol „veľký pokrok“.

Zelenskyj dorazil na rokovania s Trumpom

Zelenskyj dorazil na rokovania s Trumpom

VČERA - 19:56Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu privítal vo svojom sídle na Floride svojho ukrajinského partnera Volodymyra Zelenského. Rokovať budú o mierovom pláne zameranom na ukončenie vojny na Ukrajine.

Trump telefonoval s Putinom, rozhovor označil za produktívny

Trump telefonoval s Putinom, rozhovor označil za produktívny

VČERA - 18:27Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v nedeľu telefonoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.

Vosveteit.sk
AKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú expertiAKTUÁLNE: Slovenskom sa šíri nebezpečný bankový malvér Spy.Banker.DOK. Takto sa ti potichu dostane do telefónu, varujú experti
Wi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netušíWi-Fi ti seká, aj keď máš papierovo rýchly internet? Tieto detaily doma sabotujú signál a väčšina ľudí o nich vôbec netuší
Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“Tisíce Slovákov netušia, že sú súčasťou botnetu. Táto bezplatná služba ti ukáže, či je tvoja IP adresa „podozrivá“
Google radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia životGoogle radí: Toto sú málo známe vychytávky Android telefónov, ktoré ti uľahčia život
Prvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronómPrvý kontakt s mimozemskou civilizáciou bude všetko, len nie tichý a pokojný, hovorí známy astronóm
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici životaVedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajúAmeričania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Mega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobuMega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobu
Myslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznúMyslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznú
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP