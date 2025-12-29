Na letisku Sliač zbúrajú deväť budov, Kaliňák vysvetlil dôvod
Na letisku majú byť trvalo umiestnené stíhačky F-16. Aktuálne zostávajú v Kuchyni v okrese Malacky.
Pre povodeň z konca novembra musia na vojenskom letisku Sliač zbúrať deväť budov. Termín ukončenia rekonštrukcie letiska, približne koniec roka 2026, by však mal zostať nezmenený. V koncoročnom rozhovore to pre TASR uviedol minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
Podľa ministra rezort obrany zvážil alternatívy pre umiestnenie lietadiel aj na iných vojenských letiskách. „Ukázalo sa, že zázemie 81. krídla Sliač, vlastne všetci technici a celé zázemie, ktoré tvorí drvivú väčšinu všetkých zamestnancov, ktorí robia službu pre 24 pilotov stíhačiek, je viazané k regiónu Sliač a Zvolen, to znamená, že by sme mohli výrazne ohroziť dostatočný počet vzdelaných a vycvičených ľudí,“ uviedol Kaliňák.
Ako podotkol, Sliač má v porovnaní s letiskom Kuchyňa vo všeobecnosti horšie poveternostné podmienky. Kuchyňa tak bude v budúcnosti pôsobiť pre slovenské stíhačky ako záložné letisko.
