Šefčovič: Riadenie obchodnej politiky EÚ v roku 2025 bola moja najväčšia výzva
- DNES - 8:45
- Brusel
Podľa Maroša Šefčoviča musela EÚ počas uplynulého roka riešiť tri základné problémy.
Riadenie obchodnej politiky Európskej únie (EÚ) v roku 2025 bola najväčšia výzva, ktorú vo svojom pracovnom živote musel podstúpiť. Uviedol to eurokomisár pre obchod a ekonomickú bezpečnosť Maroš Šefčovič počas stretnutia so slovenskými novinármi v Bruseli, pri ktorom bilancoval uplynulý rok, informuje spravodajca TASR.
Šefčovič pripomenul, že svet obchodu sa od minulého roka „kompletne zmenil“ a EÚ musela riešiť tri základné problémy - ako stabilizovať a upokojiť vzťahy s USA, ako reagovať na stále silnejšiu politiku zo strany Číny a ako využiť obnovený, až „dramaticky zvýšený záujem“ zvyšku sveta o uzatváranie obchodných zmlúv s Európanmi.
„Nielen my, ale aj naši partneri prechádzajú podobnými situáciami. Cenia si, že Európa je predvídateľný partner, ktorý podpisuje dohody výhodné pre obe strany,“ vysvetlil.
Podľa jeho slov sa v roku 2025 „dramaticky“ menil pohľad Európskej komisie (EK) a EÚ na ekonomickú bezpečnosť. Na to, ako je potrebných viac vzájomne výhodných dohôd o voľnom obchode.
„V tomto úsilí si myslím, že sme uspeli. Som veľmi rád, že sa nám podarilo uzavrieť dohody o voľnom obchode s krajinami Mercosur, takisto s Indonéziou. Dokázali sme zastabilizovať vzťahy s významnými politickými a obchodnými partnermi ako Spojené kráľovstvo či Švajčiarsko a posunuli sme sa do finálnej fázy rokovaní s Indiou, ale aj s ďalšími krajinami z juhovýchodnej Ázie, z ASEAN,“ dodal. Tvrdí, že aj keď je Únia viac vystavená ekonomickým dosahom vojny na Ukrajine a aj napriek všetkým tohoročným turbulenciám, európska ekonomika potvrdila svoju odolnosť.
Šefčovič priznal, že najsledovanejšou bola určite colná dohoda so Spojenými štátmi, čo preňho znamenalo stovky hodín rokovaní s Američanmi.
„USA boli a sú náš najväčší obchodný partner. Každý pohyb na druhej strane Atlantiku má dosah aj na situáciu v Európe,“ povedal. Spresnil, že jeho cieľom počas rokovaní s USA bolo, ako čo najlepšie využiť transatlantický rozmer vzájomného obchodu, ktorý predstavuje 20 % všetkých obchodných výmen EÚ.
„Ja za tým vidím fabriky, pracovné miesta, vidím za tým konkrétnych ľudí. Myslím si, že aj vďaka tej dohode z júla sa nám podarilo do veľkej miery upokojiť a zastabilizovať naše obchodné vzťahy s USA. Neskrývam, že je tam veľmi veľa oblastí, kde som dúfal, že budeme v tomto čase ďalej. Hovorím hlavne o vysokých clách na oceľ a výrobky z ocele, o poľnohospodárskej produkcii, napríklad vývoze vína či alkoholických produktov. A mnohé ďalšie oblasti, ktoré sú dôležité pre Európu ako vývozné komodity. Dúfam, že sa nám v budúcom roku podarí dosiahnuť lepšie výsledky,“ odkázal.
Komisár si uvedomuje množstvo kritík na adresu dohody EÚ s USA, a preto upozorňuje, že keby k dohode nedošlo, obchodná vojna s USA by mala negatívne dôsledky na európsku ekonomiku, na pracovné miesta.
„Toto bola voľba, ktorú sme museli urobiť. Uvedomujem si určitú asymetriu tejto dohody, že ide o náročný dennodenný manažment tohto najväčšieho obchodného vzťahu, ktorý máme na planéte, a že si to do budúcna bude vyžadovať veľké úsilie. Som presvedčený, že je lepšie vyhnúť sa nejakým ostrým obchodným konfliktom, hľadať možnosti spolupráce, napríklad pri spoločnom získavaní kritických surovín pre priemysel, hľadaní spoločných postupov pri boji s nadprodukciou, ktorá ničí ekonomiku v USA aj v Európe. Verím, že toto budú tie témy, ktorým sa budeme budúci rok venovať,“ opísal situáciu.
