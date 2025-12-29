SHMÚ upozorňuje na výstrahu, platí pre časť Slovenska
Výstraha meteorológov platí predbežne do 13:00 hod.
Najmä na severnom a strednom Slovensku platia miestami výstrahy prvého stupňa pred vetrom na horách. V niektorých okresoch Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja môže vietor vo vyšších polohách dosiahnuť nárazovú rýchlosť až 135 kilometrov za hodinu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.
Foto: shmu.sk
Výstrahy pred víchricou platia predbežne do 13.00 h vo väčšine Žilinského kraja, rovnako v okresoch Poprad, Banská Bystrica a Brezno. „Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity,“ upozornil SHMÚ.
Šaško: Výsledky hĺbkového auditu nemocníc predstavím začiatkom budúceho roka
Minister zdravotníctva Kamil Šaško plánuje predstaviť výsledky hĺbkového auditu fungovania štátnych nemocníc začiatkom budúceho roka.
Gröhling: Bittó Cigániková sa musí vysporiadať s mojím rozhodnutím okolo Sulíka
Líder opozičnej SaS Branislav Gröhling cíti podporu od členov strany, ktorí sú stotožnení s jeho víziou.
Na Slovensku je zakázaný predaj a používanie petárd
Petardy, zábleskové petardy, batérie petárd a ďalšie podobné výrobky, ktorých hlavným efektom je hluk, je na Slovensku zakázané predávať aj používať.
Gašpar: Je to problematické, no verím, že dovládneme do riadnych volieb
Podpredseda Národnej rady SR Tibor Gašpar verí, že koaličná zostava dovládne do riadneho termínu parlamentných volieb, hoci je to problematické.
Na letisku Sliač zbúrajú deväť budov, Kaliňák vysvetlil dôvod
Na letisku majú byť trvalo umiestnené stíhačky F-16. Aktuálne zostávajú v Kuchyni v okrese Malacky.