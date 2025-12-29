Hrabko: Vzťahy s Českom neboli zlé ani za vlády Fialu a ešte sa zlepšia
Vzťahy Slovenska s Českou republikou neboli zlé ani za vlády bývalého českého premiéra Petra Fialu, aj keď boli pozastavené medzivládne konzultácie.
Po nástupe nového premiéra Andreja Babiša sa zrejme vyrieši aj problém pokračovania spoločných rokovaní vlád. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko.
Dodal, že gestá sú v politike dôležité a rozhodnutie vlády Petra Fialu prerušiť medzivládne konzultácie považuje za chybu. „Napriek tomu sa stretávali ministri, rokovali, telefonovali,“ pripomenul. Spolupráca medzi štátmi podľa Hrabka nebola prerušená, len bol pozastavený formát spoločných rokovaní oboch vládnych kabinetov.
Dôvodom, prečo česká vláda pozastavila spoločné rokovania, bol postoj Slovenska k Ukrajine. „Ale Ukrajina samotná bola ochotná rokovať so slovenskou vládou, takže ten dôvod sa ukázal ako úplne prázdny,“ poznamenal Hrabko.
„Potom už do toho vstúpila vnútorná politika v Českej republike, bolo pred voľbami,“ dodal s tým, že v čase predvolebnej kampane sa už v otázke pokračovania medzivládnych konzultácií dala len ťažko očakávať zmena. Po výmene vlád je podľa Hrabka zrejme iba otázkou času, kedy sa tradícia spoločných vlád oboch štátov obnoví.
Rok 2025 bol podľa Hrabka v Národnej rade (NR) SR poznamenaný veľkou snahou opozície o verbálny tlak na vládu, ale malou schopnosťou skutočne chrániť práva politickej menšiny v parlamente. Podľa Hrabka sa napríklad mala už dávno obrátiť na ústavný súd vo veci neustáleho odkladania opozíciou iniciovaných mimoriadnych schôdzí parlamentu s cieľom vysloviť nedôveru niektorému členovi vlády. „Neustále kričia, ako sa ich Fico bojí, ale nedokážu brániť práva parlamentnej menšiny,“ tvrdí Hrabko.
Naopak, premiérovi SR Robertovi Ficovi (Smer-SD) sa podľa neho podarilo presadiť novelu ústavy aj s podporou časti opozičných poslancov. „Počas svojich funkčných období predsedu vlády dokázal ústavu novelizovať viackrát, pritom nikdy nemal ústavnú väčšinu,“ pripomenul Hrabko. Reakciu Progresívneho Slovenska (PS), ktoré po schválení novely ústavy vylúčilo budúcu spoluprácu s hnutím Igora Matoviča, Hrabko považuje za neuváženú. Konštatoval, že za novelu hlasovalo viac poslancov z klubu KDH ako klubu Hnutia Slovensko a spoluprácu s KDH PS nevylúčilo. „Nová generácia politikov ešte robí takéto amatérske chyby,“ povedal Hrabko.
Za úspech vládnej koalície v tomto roku považuje to, že si v parlamente udržala väčšinu a dokázala včas schváliť štátny rozpočet na budúci rok. Za neúspech koalície zasa predbežné opatrenie ústavného súdu, ktorým pozastavil transformáciu Úradu pre ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.
V Tatrách zasahoval vrtuľník, na mieste uviazol turista
Turista sa mal pohybovať mimo značkovaného chodníka, ktorý je sezónne uzavretý.
SHMÚ: Víchrica na horách hrozí aj počas pondelka
Hrozba vetra so silou víchrice potrvá na horách severného a stredného Slovenska aj v prvej polovici pondelka (29. 12.).
V Hradskej doline v Malej Fatre si turistka spôsobila úraz dolnej končatiny
Horská záchranná služba v nedeľu predpoludním zasahovala v Malej Fatre.
Turizmus: Pre silný vietor HZS neodporúča pohyb na horách
Horská záchranná služba (HZS) neodporúča pre silný vietor pohyb na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nedeľu výstrahu 3. stupňa. Tá platí až do večera.