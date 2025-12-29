  • Články
Pri zrážke vrtuľníkov v New Jersey zahynul jeden človek

Jedna osoba prišla o život a ďalšia utrpela vážne zranenia pri zrážke dvoch vrtuľníkov vo vzduchu, ku ktorej došlo v nedeľu nad letiskom v meste Hammonton v americkom štáte New Jersey. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.

Náčelník polície v Hammontone Kevin Friel uviedol, že záchranári dostali hlásenie o nešťastí v nedeľu okolo 11.25 h miestneho času. Hasiči po príchode na miesto uhasili požiar, ktorý zachvátil jednu z helikoptér.

Podľa Federálneho úradu pre letectvo (FAA) sa nad letiskom v Hammontone zrazil vrtuľník Enstrom F-28A s ďalším strojom Enstrom 280C. Na palube každého vrtuľníka boli iba piloti.

Ťažko zranená osoba bola prevezená do neďalekej nemocnice.

Nehodu bude vyšetrovať FAA spolu s Národnou radou pre bezpečnosť dopravy (NTSB).

Hammonton s približne 15.000 obyvateľmi leží asi 56 kilometrov juhovýchodne od Filadelfie.

Zdroj: Info.sk, TASR
