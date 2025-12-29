Pri zrážke vrtuľníkov v New Jersey zahynul jeden človek
- DNES - 6:08
- Hammonton
Jedna osoba prišla o život a ďalšia utrpela vážne zranenia pri zrážke dvoch vrtuľníkov vo vzduchu, ku ktorej došlo v nedeľu nad letiskom v meste Hammonton v americkom štáte New Jersey. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.
Náčelník polície v Hammontone Kevin Friel uviedol, že záchranári dostali hlásenie o nešťastí v nedeľu okolo 11.25 h miestneho času. Hasiči po príchode na miesto uhasili požiar, ktorý zachvátil jednu z helikoptér.
Podľa Federálneho úradu pre letectvo (FAA) sa nad letiskom v Hammontone zrazil vrtuľník Enstrom F-28A s ďalším strojom Enstrom 280C. Na palube každého vrtuľníka boli iba piloti.
Ťažko zranená osoba bola prevezená do neďalekej nemocnice.
Nehodu bude vyšetrovať FAA spolu s Národnou radou pre bezpečnosť dopravy (NTSB).
Hammonton s približne 15.000 obyvateľmi leží asi 56 kilometrov juhovýchodne od Filadelfie.
Trump: Rokovania pokročili, zostáva jedna alebo dve nevyriešené otázky
Americký prezident Trump v nedeľu po rokovaní so svojím ukrajinským náprotivkom Volodymyrom Zelenským vo svojom sídle Mar-a-Lago na Floride uviedol, že sa dosiahol „veľký pokrok“.
Zelenskyj dorazil na rokovania s Trumpom
Americký prezident Donald Trump v nedeľu privítal vo svojom sídle na Floride svojho ukrajinského partnera Volodymyra Zelenského. Rokovať budú o mierovom pláne zameranom na ukončenie vojny na Ukrajine.
Trump telefonoval s Putinom, rozhovor označil za produktívny
Americký prezident Donald Trump v nedeľu telefonoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom.
Zelenskyj pricestoval do Miami na rokovania s Trumpom
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v nedeľu na letisko v americkom Miami. Neskôr sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby spoločne rokovali o prímerí na Ukrajine.