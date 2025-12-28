  • Články
Zelenskyj dorazil na rokovania s Trumpom

  • DNES - 19:56
  • Palm Beach
Zelenskyj dorazil na rokovania s Trumpom

Americký prezident Donald Trump v nedeľu privítal vo svojom sídle na Floride svojho ukrajinského partnera Volodymyra Zelenského. Rokovať budú o mierovom pláne zameranom na ukončenie vojny na Ukrajine.

Trump pred novinármi povedal, že Zelenskyj aj ruský prezident Vladimir Putin to s mierom myslia vážne. „Zomrelo príliš mnoho ľudí a ja si myslím, že obaja prezidenti chcú dosiahnuť dohodu,“ uviedol šéf Bieleho domu.

Verím, že máme predpoklady na dohodu, ktorá je dobrá pre Ukrajinu, dobrá pre všetkých. Nič nie je dôležitejšie,“ vyhlásil. Na dohodu podľa jeho slov nie je stanovený žiaden termín, rokovania sú však vo „finálnych fázach“ a je možné rýchle ukončenie vojny.

Trump tiež poznamenal, že Kyjev dostane „silnú“ bezpečnostnú dohodu, pričom do rozhovorov sú zapojené európske krajiny. „Myslím si, že európske krajiny sú skutočne skvelé a veľmi podporujú toto stretnutie a dosiahnutie dohody. Sú to všetko úžasní ľudia,“ povedal.

Americký prezident doplnil, že po schôdzke so Zelenským bude znova telefonovať Putinovi, s ktorým už mal v nedeľu „produktívny“ rozhovor. Obaja sa okrem toho spoja s európskymi lídrami. S tými ukrajinský prezident telefonoval ešte v sobotu počas cesty do USA.

Rozhovory Trumpa a Zelenského sú zamerané na 20-bodový mierový plán, najmä územné otázky a bezpečnostné záruky pre Ukrajinu.

Zelenskyj povedal, že tímy Ukrajiny a Spojených štátov už prediskutovali 90 percent z tohto plánu a on dúfa, že k mieru bude možné dospieť čo najskôr. Podľa jeho slov je dôležité hovoriť o stratégii postupného načasovania krokov mierového plánu.

Zdroj: Info.sk, TASR
