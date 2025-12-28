  • Články
Nedeľa, 28.12.2025
Bratislava

SHMÚ: Víchrica na horách hrozí aj počas pondelka

  • DNES - 19:22
  • Bratislava
Hrozba vetra so silou víchrice potrvá na horách severného a stredného Slovenska aj v prvej polovici pondelka (29. 12.). Na svojom webe to potvrdzuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Výstraha platí do začiatku pondelkového popoludnia (13.00 h) pre okresy Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja a očakáva v polohách nad 1500 metrov miestami výskyt vetra s rýchlosťou v nárazoch 110 - 135 km/h, resp. s priemernou rýchlosťou 70 - 85 km/h, čo zodpovedá víchrici.

Zdroj: Info.sk, TASR
V Hradskej doline v Malej Fatre si turistka spôsobila úraz dolnej končatiny

V Hradskej doline v Malej Fatre si turistka spôsobila úraz dolnej končatiny

DNES - 16:29Domáce

Horská záchranná služba v nedeľu predpoludním zasahovala v Malej Fatre.

Turizmus: Pre silný vietor HZS neodporúča pohyb na horách

Turizmus: Pre silný vietor HZS neodporúča pohyb na horách

DNES - 12:49Domáce

Horská záchranná služba (HZS) neodporúča pre silný vietor pohyb na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nedeľu výstrahu 3. stupňa. Tá platí až do večera.

Vysoké Tatry: Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek

Vysoké Tatry: Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek

DNES - 11:14Domáce

Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek vo Vysokých Tatrách. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sú strediská Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso dočasne zatvorené.

Tomáš Drucker: Kompenzačné príspevky pre učiteľov chceme zachovať

Tomáš Drucker: Kompenzačné príspevky pre učiteľov chceme zachovať

DNES - 9:16Domáce

Rezort školstva chce zachovať kompenzačné príspevky pre učiteľov a zároveň nadviazať na ďalší rast platov.

