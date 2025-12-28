SHMÚ: Víchrica na horách hrozí aj počas pondelka
Hrozba vetra so silou víchrice potrvá na horách severného a stredného Slovenska aj v prvej polovici pondelka (29. 12.). Na svojom webe to potvrdzuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
Výstraha platí do začiatku pondelkového popoludnia (13.00 h) pre okresy Žilinského, Banskobystrického a Prešovského kraja a očakáva v polohách nad 1500 metrov miestami výskyt vetra s rýchlosťou v nárazoch 110 - 135 km/h, resp. s priemernou rýchlosťou 70 - 85 km/h, čo zodpovedá víchrici.
V Hradskej doline v Malej Fatre si turistka spôsobila úraz dolnej končatiny
Horská záchranná služba v nedeľu predpoludním zasahovala v Malej Fatre.
Turizmus: Pre silný vietor HZS neodporúča pohyb na horách
Horská záchranná služba (HZS) neodporúča pre silný vietor pohyb na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nedeľu výstrahu 3. stupňa. Tá platí až do večera.
Vysoké Tatry: Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek
Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek vo Vysokých Tatrách. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sú strediská Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso dočasne zatvorené.
Tomáš Drucker: Kompenzačné príspevky pre učiteľov chceme zachovať
Rezort školstva chce zachovať kompenzačné príspevky pre učiteľov a zároveň nadviazať na ďalší rast platov.