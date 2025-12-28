  • Články
Bratislava

Trump telefonoval s Putinom, rozhovor označil za produktívny

  • DNES - 18:27
  • Palm Beach
Americký prezident Donald Trump v nedeľu telefonoval so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom. Rozhovor, ktorý absolvoval krátko pred stretnutím s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským na Floride, označil za produktívny.

Práve som mal veľmi dobrý a veľmi produktívny telefonický rozhovor s ruským prezidentom Putinom pred mojím dnešným stretnutím s ukrajinským prezidentom Zelenským,“ uviedol šéf Bieleho domu na svojej sociálnej sieti Truth Social. Telefonát pre agentúru Tass potvrdil aj hovorca Kremľa.

Poradca ruského prezidenta Jurij Ušakov novinárom povedal, že telefonát inicioval Trump a trval asi 15 minút. Obaja prezidenti si podľa neho myslia, že Kyjev musí urobiť rozhodnutie o budúcnosti Donbasu „bezodkladne“, pričom USA a Rusko sú rovnakého názoru na to, že prímerie by „len predĺžilo konflikt“. Trump a Putin budú spolu hovoriť znova po schôdzke prezidentov USA a Ukrajiny, doplnil Ušakov podľa stanice Sky News a agentúry AFP.

Trump spresnil, že so Zelenským sa stretne o 13.00 h miestneho času (19.00 h SEČ) vo svojom floridskom sídle Mar-a-Lago. Spoločne budú diskutovať o 20-bodovom mierovom pláne, najmä o územných otázkach a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.

Obaja prezidenti budú po bilaterálnom rokovaní telefonovať s európskymi lídrami, uviedol predtým Zelenského hovorca podľa AFP. Ukrajinský prezident konzultoval stav rozhovorov o mierovom pláne s európskymi predstaviteľmi aj v sobotu, keď sa počas cesty do USA zastavil v Kanade. V nedeľu telefonoval tiež s britským premiérom Keirom Starmerom.

Zelenskyj avizoval, že počas nedeľňajších rokovaní s Trumpom zdôrazní, že Kyjev neprijme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou. Takisto poznamenal, že Kyjev prišiel s kompromisom v oblasti nevyriešených územných otázok. Na Trumpa bude naliehať, aby USA poskytli Kyjevu ďalšie systémy protivzdušnej obrany a krajina tak mohla reagovať na pokračujúce ruské útoky. Podľa Zelenského paralelne prebiehajú rokovania s európskymi partnermi o bezpečnostných zárukách.

Zdroj: Info.sk, TASR
