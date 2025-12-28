  • Články
Zelenskyj pricestoval do Miami na rokovania s Trumpom

  • DNES - 17:35
  • Miami
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pricestoval v nedeľu na letisko v americkom Miami.

Neskôr sa stretne s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, aby spoločne rokovali o prímerí na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy portálu Sky News a denníka The Guardian.

Prezidenti oboch krajín sa stretnú v sídle Mar-a-Lago na Floride o 13.00 h (19.00 h SEČ). Spoločne budú diskutovať o 20-bodovom mierovom pláne, najmä o teritoriálnych otázkach a bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.

Šéf Bieleho domu spolu so Zelenským po rokovaniach uskutočnia telefonický rozhovor s európskymi lídrami. „Zoznam účastníkov sa ešte stále finalizuje,“ upresnil hovorca ukrajinského lídra Serhij Nykyforov podľa agentúry AFP.

Ukrajinská hlava štátu tiež oznámila, že v nedeľu absolvovala „podrobný“ telefonát s britským premiérom Keirom Starmerom. Prezident sa v ňom poďakoval predsedovi vlády za „pokračujúcu koordináciu“ Británie a Ukrajiny. Podľa ukrajinského lídra „diskutovali o prípravách“ na stretnutie Zelenského s Trumpom. „Informoval som ho o situácii na fronte a o dôsledkoch ruských útokov,“ uviedol Zelenskyj na platforme X. „Veľmi si ceníme podporu Spojeného kráľovstva. Zostaneme v kontakte,“ podotkol.

Zelenskyj vyhlásil, že počas nedeľňajších rokovaní s Trumpom zdôrazní, že Kyjev neprijme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou. Ukrajinský líder opakovane odmietol požiadavky Moskvy, ktoré predniesol aj Trump, aby Ukrajina odstúpila časti Doneckej oblasti, ktoré v súčasnosti nie sú pod kontrolou Ruska. Vyhlásil tiež, že „veľa vecí sa dá vyriešiť ešte pred Novým rokom“. „Záleží na tých, ktorí pomáhajú Ukrajine, a na tých, ktorí vyvíjajú tlak na Rusko, aby Rusi pocítili dôsledky svojej vlastnej agresie,“ uviedol na platforme Telegram. Zelenskyj takisto poznamenal, že Kyjev prišiel s kompromisom v oblasti nevyriešených územných otázok.

Ukrajinská hlava štátu uviedla, že bude naliehať na Trumpa, aby USA poskytli Kyjevu ďalšie systémy protivzdušnej obrany, a krajina tak mohla reagovať na pokračujúce ruské útoky.

Podľa Zelenského paralelne prebiehajú rokovania s európskymi partnermi o bezpečnostných zárukách.

Zdroj: Info.sk, TASR
