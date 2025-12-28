V Hradskej doline v Malej Fatre si turistka spôsobila úraz dolnej končatiny
Horská záchranná služba (HZS) v nedeľu predpoludním zasahovala v Malej Fatre.
Na modrom turistickom značenom chodníku v doline Hradské sa nachádzala 58-ročná žena slovenskej národnosti, ktorá si pádom spôsobila úraz dolnej končatiny. HZS o tom informovala na webe.
Na miesto pod Chatou pod Suchým smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra, ktorí pacientku po príchode vyšetrili a podali jej medikamentóznu liečbu. „Po zafixovaní bola transportovaná nosidlami a terénnym vozidlom HZS k rázcestníku Podhradské, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ dodali horskí záchranári.
Turizmus: Pre silný vietor HZS neodporúča pohyb na horách
Horská záchranná služba (HZS) neodporúča pre silný vietor pohyb na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nedeľu výstrahu 3. stupňa. Tá platí až do večera.
Vysoké Tatry: Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek
Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek vo Vysokých Tatrách. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sú strediská Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso dočasne zatvorené.
Tomáš Drucker: Kompenzačné príspevky pre učiteľov chceme zachovať
Rezort školstva chce zachovať kompenzačné príspevky pre učiteľov a zároveň nadviazať na ďalší rast platov.
Prieskum: Koniec bojov na Ukrajine by podľa 52,3% opýtaných pomohol ekonomike SR
Pozitívny vplyv konca vojny na Ukrajine na slovenskú ekonomiku, ak k nemu v roku 2026 príde, očakáva 52,3 percenta respondentov, opačný názor má 38 percent opýtaných.