Nedeľa, 28.12.2025Meniny má Ivana, Ivona
Bratislava

V Hradskej doline v Malej Fatre si turistka spôsobila úraz dolnej končatiny

  • DNES - 16:29
  • Nezbudská Lúčka
Horská záchranná služba (HZS) v nedeľu predpoludním zasahovala v Malej Fatre.

Na modrom turistickom značenom chodníku v doline Hradské sa nachádzala 58-ročná žena slovenskej národnosti, ktorá si pádom spôsobila úraz dolnej končatiny. HZS o tom informovala na webe.

Na miesto pod Chatou pod Suchým smerovali záchranári z Oblastného strediska HZS Malá Fatra, ktorí pacientku po príchode vyšetrili a podali jej medikamentóznu liečbu. „Po zafixovaní bola transportovaná nosidlami a terénnym vozidlom HZS k rázcestníku Podhradské, kde si ju do starostlivosti prevzala privolaná posádka rýchlej zdravotnej pomoci,“ dodali horskí záchranári.

Zdroj: Info.sk, TASR
