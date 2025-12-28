  • Články
Známe osobnosti a organizácie vzdali hold zosnulej Brigitte Bardotovej

Francúzsky prezident Emmanuel Macron a mnohé osobnosti a organizácie vzdali v nedeľu hold francúzskej herečke Brigitte Bardotovej, ktorá zomrela vo veku 91 rokov. Macron hviezdu označil za „legendu“ 20. storočia, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.

Svojimi filmami, hlasom, oslnivou slávou, iniciálami (BB), veľkorysou láskou k zvieratám a tvárou... Brigitte Bardotová stelesňovala život v slobode,“ napísal na platforme X. „Smútime za legendou storočia,“ dodal.

Český premiér Andrej Babiš nad sociálnej sieti Facebook vyjadril smútok na smrťou bývalej herečky. „Bola symbolom ženskej krásy na filmovom plátne a poslednou žijúcou legendou zlatej éry francúzskej kinematografie, podobne ako Jean Gabin, Alain Delon či Jean-Paul Belmondo. Po tom čo skončila s filmami zasvätila svoj život ochrane zvierat,“ uviedol premiér.

Predseda francúzskej strany Národné združenie (RN) Jordan Bardella povedal, že „Bardotová bola vášnivou patriotkou a milovníčkou zvierat, ktoré počas svojho života ochraňovala“. Podľa jeho slov „sama stelesňovala celú éru francúzskej histórie a nadovšetko ideály odvahy a slobody“. Herečka dlhodobo podporovala stranu RN a tiež jej zosnulého lídra Jean-Marie Le Pena, s ktorým verejne zdieľala aj názory v oblasti rozširujúcej sa migrácie, uviedol denník The Guardian.

(Francúzska Spoločnosť na ochranu zvierat) SPA vzdáva hold Brigitte Bardotovej, ikonickej osobnosti a vášnivej obhajkyni práv zvierat. Od 70. rokov... zasvätila svoj život obrane tých, ktorí nemajú hlas. Jej neochvejné odhodlanie pomohlo zmeniť postoje a dosiahnuť významný pokrok v oblasti ochrany zvierat,“ uviedla SPA podľa Reuters.

(Organizácii na ochranu práv zvierat) PETA bude Brigitte chýbať... vyzývame verejnosť, aby si uctila jej pamiatku tým, že dnes urobí niečo dobré pre zvieratá, aby semená, ktoré zasiala, naďalej kvitli,“ uviedla organizácia. PETA udelila Bardotovej v roku 2001 humanitárnu cenu. Podľa hovorcu sa v priebehu rokov podieľala na viacerých kampaniach organizácie.

Francúzsky herec Pierre Arditi na adresu Bardotovej povedal, že bola a zostane najkrásnejšou ženou na svete, ktorá mala veľkú odvahu a ktorej veľmi záležalo na zvieratách.

Smrť bývalej francúzskej filmovej hviezdy Brigitte Bardotovej oznámila v nedeľu jej nadácia. Dátum jej úmrtia neuviedla.

Zdroj: Info.sk, TASR
