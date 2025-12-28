  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 28.12.2025Meniny má Ivana, Ivona
Bratislava

Zelenskyj vymedzil hranice pred rokovaniami s Trumpom na Floride

  • DNES - 14:59
  • Kyjev
Zelenskyj vymedzil hranice pred rokovaniami s Trumpom na Floride

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že počas nedeľňajších rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdôrazní, že Kyjev neprijme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou.

Samozrejme, aj dnes existujú pre Ukrajinu a ukrajinský ľud isté hranice,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach pred stretnutím na Floride. Ukrajinský líder opakovane odmietol požiadavky Moskvy, ktoré predniesol aj Trump, aby Ukrajina odstúpila časti Doneckej oblasti, ktoré v súčasnosti nie sú pod kontrolou Ruska. Vyhlásil tiež, že „veľa vecí sa dá vyriešiť ešte pred Novým rokom“. „Záleží na tých, ktorí pomáhajú Ukrajine, a na tých, ktorí vyvíjajú tlak na Rusko, aby Rusi pocítili dôsledky svojej vlastnej agresie,“ uviedol na platforme Telegram.

Zelenskyj však poznamenal, že Kyjev prišiel s kompromisom v oblasti nevyriešených územných otázok. Prezident plánuje s Trumpom diskutovať o 20-bodovom návrhu možného mierového plánu, ktorý predstavil začiatkom tohto týždňa. V prípade prímeria sú „najdôležitejšie bezpečnostné záruky“ povedal Zelenskyj a zdôraznil, že Ukrajina potrebuje ochranu pred potenciálnym obnovením ruských útokov.

Ukrajinská hlava štátu takisto uviedla, že bude naliehať na Trumpa, aby USA poskytli Kyjevu ďalšie systémy protivzdušnej obrany, aby krajina mohla reagovať na pokračujúce ruské útoky.

Podľa Zelenského paralelne prebiehajú rokovania s európskymi partnermi o bezpečnostných zárukách. Líder takisto privítal rozhodnutie Európskej únie poskytnúť Ukrajine ďalšiu finančnú podporu vo forme pôžičiek, no povedal, že stále existujú finančné medzery. „Úprimne povedané, stále chýbajú finančné prostriedky, najmä na výrobu zbraní a hlavne dronov,“ uviedol v sobotu večer.

Prezident skonštatoval, že má v úmysle diskutovať so šéfom Bieleho domu aj o investíciách do povojnovej obnovy Ukrajiny. Takéto úsilie by si vyžadovalo vytvorenie špeciálnych fondov a celkové financovanie by dosahovalo výšku približne 800 miliárd dolárov, ozrejmil.

Zelenskyj doplnil, že zatiaľ čo na Ukrajine prebiehajú nepretržite operácie na „ochranu životov a obnovenie dodávok elektrickej energie“, je „rovnako dôležité, aby sa naďalej uplatňovali sankcie proti Rusku“. „O takýchto krokoch budeme dnes diskutovať s našimi partnermi. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú,“ dodal podľa portálu SkyNews.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Profil zosnulej francúzskej herečky Brigitte Bardotovej

Profil zosnulej francúzskej herečky Brigitte Bardotovej

DNES - 12:46Zahraničné

Vo veku 91 rokov zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová, oznámila to v nedeľu jej nadácia. Dátum jej úmrtia neuviedla.

Lavrov: Rusko chce pokračovať v spolupráci s USA, mieru bráni Ukrajina a EÚ

Lavrov: Rusko chce pokračovať v spolupráci s USA, mieru bráni Ukrajina a EÚ

DNES - 11:50Zahraničné

Rusko je podľa ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova pripravené pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi na dohodách, ktoré riešia základné príčiny vojny na Ukrajine.

Zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová

Zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová

DNES - 11:43Zahraničné

Vo veku 91 rokov zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová, oznámila to v nedeľu jej nadácia. Dátum jej úmrtia neuviedla.

Pri potopení lode v Indonézii zahynul španielsky futbalový tréner s tromi deťmi

Pri potopení lode v Indonézii zahynul španielsky futbalový tréner s tromi deťmi

DNES - 6:58Zahraničné

Indonézske úrady potvrdili, že španielsky futbalový tréner a jeho tri deti zahynuli po tom, čo sa v piatok večer pri pobreží ostrova Padar potopila výletná loď s 11 ľuďmi na palube.

Vosveteit.sk
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici životaVedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajúAmeričania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Mega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobuMega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobu
Myslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznúMyslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznú
Vedci vo vnútri Zeme objavili záhadný stav hmoty. Pevný kov sa tam správa ako tekutinaVedci vo vnútri Zeme objavili záhadný stav hmoty. Pevný kov sa tam správa ako tekutina
Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítaťPoužívatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximumWaze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každýPolícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárovPopulárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP