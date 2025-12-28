Zelenskyj vymedzil hranice pred rokovaniami s Trumpom na Floride
- DNES - 14:59
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že počas nedeľňajších rokovaní s americkým prezidentom Donaldom Trumpom zdôrazní, že Kyjev neprijme kapituláciu ani mier diktovaný Moskvou.
„Samozrejme, aj dnes existujú pre Ukrajinu a ukrajinský ľud isté hranice,“ uviedol Zelenskyj vo vyhlásení zverejnenom na sociálnych sieťach pred stretnutím na Floride. Ukrajinský líder opakovane odmietol požiadavky Moskvy, ktoré predniesol aj Trump, aby Ukrajina odstúpila časti Doneckej oblasti, ktoré v súčasnosti nie sú pod kontrolou Ruska. Vyhlásil tiež, že „veľa vecí sa dá vyriešiť ešte pred Novým rokom“. „Záleží na tých, ktorí pomáhajú Ukrajine, a na tých, ktorí vyvíjajú tlak na Rusko, aby Rusi pocítili dôsledky svojej vlastnej agresie,“ uviedol na platforme Telegram.
Zelenskyj však poznamenal, že Kyjev prišiel s kompromisom v oblasti nevyriešených územných otázok. Prezident plánuje s Trumpom diskutovať o 20-bodovom návrhu možného mierového plánu, ktorý predstavil začiatkom tohto týždňa. V prípade prímeria sú „najdôležitejšie bezpečnostné záruky“ povedal Zelenskyj a zdôraznil, že Ukrajina potrebuje ochranu pred potenciálnym obnovením ruských útokov.
Ukrajinská hlava štátu takisto uviedla, že bude naliehať na Trumpa, aby USA poskytli Kyjevu ďalšie systémy protivzdušnej obrany, aby krajina mohla reagovať na pokračujúce ruské útoky.
Podľa Zelenského paralelne prebiehajú rokovania s európskymi partnermi o bezpečnostných zárukách. Líder takisto privítal rozhodnutie Európskej únie poskytnúť Ukrajine ďalšiu finančnú podporu vo forme pôžičiek, no povedal, že stále existujú finančné medzery. „Úprimne povedané, stále chýbajú finančné prostriedky, najmä na výrobu zbraní a hlavne dronov,“ uviedol v sobotu večer.
Prezident skonštatoval, že má v úmysle diskutovať so šéfom Bieleho domu aj o investíciách do povojnovej obnovy Ukrajiny. Takéto úsilie by si vyžadovalo vytvorenie špeciálnych fondov a celkové financovanie by dosahovalo výšku približne 800 miliárd dolárov, ozrejmil.
Zelenskyj doplnil, že zatiaľ čo na Ukrajine prebiehajú nepretržite operácie na „ochranu životov a obnovenie dodávok elektrickej energie“, je „rovnako dôležité, aby sa naďalej uplatňovali sankcie proti Rusku“. „O takýchto krokoch budeme dnes diskutovať s našimi partnermi. Ďakujem všetkým, ktorí pomáhajú,“ dodal podľa portálu SkyNews.
