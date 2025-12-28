  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Nedeľa, 28.12.2025Meniny má Ivana, Ivona
Bratislava

Turizmus: Pre silný vietor HZS neodporúča pohyb na horách

  • DNES - 12:49
  • Vysoké Tatry
Turizmus: Pre silný vietor HZS neodporúča pohyb na horách

Horská záchranná služba (HZS) neodporúča pre silný vietor pohyb na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nedeľu výstrahu 3. stupňa. Tá platí až do večera.

Silný vietor na horách môže spôsobiť rôzne úrazy, ktoré vzniknú pádom, taktiež po zasiahnutí poletujúcimi objektami, v pásme lesa po zasiahnutí zlomenou vetvou stromu alebo padaním stromov,“ upozorňuje HZS na svojej stránke. V dôsledku zvíreného snehu hrozí podľa horských záchranárov aj riziko poranenia očí, či poškodenie pokožky, v snehových závejoch zase fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie. HZS preto neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne.

SHMÚ informoval, že v okrese Poprad sa na horách v polohách približne nad 1800 metrov nad morom miestami očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 45 - 50 metrov za sekundu, čo je mohutná víchrica až orkán. Predpokladaná rýchlosť vetra je podľa meteorológov v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Výstraha 3. stupňa platí až do 20.00 h.

Pre zlé poveternostné podmienky sú aktuálne uzatvorené aj lyžiarske strediská v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese. Vietor tiež skomplikoval dopravu na Tatranskej elektrickej železnici a stovky domácností na východe Slovenska sú v tejto súvislosti stále bez elektriny.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Vysoké Tatry: Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek

Vysoké Tatry: Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek

DNES - 11:14Domáce

Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek vo Vysokých Tatrách. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sú strediská Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso dočasne zatvorené.

Tomáš Drucker: Kompenzačné príspevky pre učiteľov chceme zachovať

Tomáš Drucker: Kompenzačné príspevky pre učiteľov chceme zachovať

DNES - 9:16Domáce

Rezort školstva chce zachovať kompenzačné príspevky pre učiteľov a zároveň nadviazať na ďalší rast platov.

Prieskum: Koniec bojov na Ukrajine by podľa 52,3% opýtaných pomohol ekonomike SR

Prieskum: Koniec bojov na Ukrajine by podľa 52,3% opýtaných pomohol ekonomike SR

DNES - 7:37Domáce

Pozitívny vplyv konca vojny na Ukrajine na slovenskú ekonomiku, ak k nemu v roku 2026 príde, očakáva 52,3 percenta respondentov, opačný názor má 38 percent opýtaných.

Pri dopravnej nehode v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec

Pri dopravnej nehode v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec

DNES - 6:01Domáce

Pri tragickej dopravnej nehode na Ulici Milana Rastislava Štefánika v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec.

Vosveteit.sk
Vedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici životaVedci v ľudskom tele objavili niečo, čo nezodpovedá našim predstavám o živote. Hovoria o hranici života
Američania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajúAmeričania chcú späť obrovské bojové lode. Lode Trump class majú prežiť útoky, ktorým dnešné plavidlá neodolajú
Mega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobuMega prelom: Vedci dokázali vrátiť pamäť pri Alzheimerovi. Spochybnili 100 rokov starý pohľad na túto chorobu
Myslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznúMyslíš, že „Vymazať históriu“ ťa chráni? Ani zďaleka. Toto sú tvoje online stopy, ktoré nikdy z internetu nezmiznú
Vedci vo vnútri Zeme objavili záhadný stav hmoty. Pevný kov sa tam správa ako tekutinaVedci vo vnútri Zeme objavili záhadný stav hmoty. Pevný kov sa tam správa ako tekutina
Používatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítaťPoužívatelia iPhonov, dosť bolo diktátu algoritmov. Táto populárna spravodajská aplikácia ti dovolí vybrať si obsah, ktorý chceš čítať
Waze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximumWaze nie je len na sledovanie policajtov pri cestách: Týchto 5 menej známych funkcií ti spohodlní jazdu na maximum
Polícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každýPolícia varuje, že roboty môžu do roku 2035 výrazne zmeniť podobu zločinu a pocíti to každý
Populárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárovPopulárny liek medzi Slovákmi môže potichu zvyšovať riziko problémov so srdcom. Nové zistenia znepokojujú lekárov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP