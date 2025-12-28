Turizmus: Pre silný vietor HZS neodporúča pohyb na horách
Horská záchranná služba (HZS) neodporúča pre silný vietor pohyb na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal na nedeľu výstrahu 3. stupňa. Tá platí až do večera.
„Silný vietor na horách môže spôsobiť rôzne úrazy, ktoré vzniknú pádom, taktiež po zasiahnutí poletujúcimi objektami, v pásme lesa po zasiahnutí zlomenou vetvou stromu alebo padaním stromov,“ upozorňuje HZS na svojej stránke. V dôsledku zvíreného snehu hrozí podľa horských záchranárov aj riziko poranenia očí, či poškodenie pokožky, v snehových závejoch zase fyzické vyčerpanie, ktoré môže následne vyvolať podchladenie. HZS preto neodporúča akékoľvek aktivity vo vysokohorskom teréne.
SHMÚ informoval, že v okrese Poprad sa na horách v polohách približne nad 1800 metrov nad morom miestami očakáva výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 45 - 50 metrov za sekundu, čo je mohutná víchrica až orkán. Predpokladaná rýchlosť vetra je podľa meteorológov v danej ročnej dobe a oblasti extrémne vysoká a predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Výstraha 3. stupňa platí až do 20.00 h.
Pre zlé poveternostné podmienky sú aktuálne uzatvorené aj lyžiarske strediská v Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese. Vietor tiež skomplikoval dopravu na Tatranskej elektrickej železnici a stovky domácností na východe Slovenska sú v tejto súvislosti stále bez elektriny.
Vysoké Tatry: Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek
Silný vietor komplikuje dopravu aj prevádzku lanoviek vo Vysokých Tatrách. Z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok sú strediská Tatranská Lomnica a Štrbské Pleso dočasne zatvorené.
Tomáš Drucker: Kompenzačné príspevky pre učiteľov chceme zachovať
Rezort školstva chce zachovať kompenzačné príspevky pre učiteľov a zároveň nadviazať na ďalší rast platov.
Prieskum: Koniec bojov na Ukrajine by podľa 52,3% opýtaných pomohol ekonomike SR
Pozitívny vplyv konca vojny na Ukrajine na slovenskú ekonomiku, ak k nemu v roku 2026 príde, očakáva 52,3 percenta respondentov, opačný názor má 38 percent opýtaných.
Pri dopravnej nehode v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec
Pri tragickej dopravnej nehode na Ulici Milana Rastislava Štefánika v Detve zomrel v sobotu večer 80-ročný chodec.