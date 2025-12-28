Profil zosnulej francúzskej herečky Brigitte Bardotovej
DNES - 12:46
Paríž
Vo veku 91 rokov zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová, oznámila to v nedeľu jej nadácia. Dátum jej úmrtia neuviedla. TASR v tejto súvislosti prináša profil herečky.
Brigitte Anne-Marie Bardotová (neskôr známa aj pod skratkou BB) sa narodila 28. septembra 1934 v Paríži do dobre situovanej rodiny. Navštevovala baletné konzervatórium a chcela sa stať profesionálnou baletkou. Problémom bola jej výška, ktorá jej však spoločne s pôvabnou tvárou otvorila dvere do sveta modelingu.
Už v 15-tich rokoch sa objavila na titulných stránkach popredných módnych magazínov. V tom čase sa mladá kráska zoznámila s asistentom réžie, neskôr slávnym režisérom Rogerom Vadimom, ktorý sa rozhodol, že z nej spraví hviezdu strieborného plátna. Práve on priviedol Brigitte Bardotovú k režisérovi Marcovi Allegretovi a ten atraktívnu Francúzku obsadil do komédie Le Trou normand (1952). V roku 1955 sa opäť objavila pred kamerou v romantickom Vadimovom filme Prekliate dievča (1955). Vo filme A Boh stvoril ženu zaujala výrazne nalíčenými očami, kontrastujúci s dlhými blond vlasmi. Bol to ikonický výzor novej filmovej hviezdy, kopírovaný počas celých 60-tych rokov 20. storočia.
V Španielsku nakrútil Vadim s Bardotovou ďalšiu kriminálnu drámu Klenotníci mesačného svitu (1958). Svoj talent predviedla herečka aj v snímke V prípade nešťastia (1958) v réžii Clauda Autant-Lara, podľa predlohy Georgesa Simenona. Brigitte Bardotová dokonale vykreslila naivnú, rozmarnú Yvette s úžasným sexapílom a svoju veľkú rolu odohral i famózny Jean Gabin v úlohe advokáta Gobillota.
Dcéra bohatých, prísnych a starostlivých rodičov si však ťažko zvykala na život ostro sledovaného idolu. Jej osobná dráma vyústila do pokusu o samovraždu na 26. narodeniny v roku 1960. „Roger Vadim sa preslávil na celom svete ako režisér a ja ako herečka, ale druhá strana mince bola hrozná. Môj život bol úplne obrátený hore nohami. Bola som sledovaná, špehovaná, zbožňovaná a aj urážaná. Môj súkromný život sa stal verejným. Cez noc som sa ocitla uväznená,“ posťažovala sa s odstupom času herečka.
Bardotová vtedy ukončila nakrúcanie drámy Henriho-Georgea Clouzota z prostredia súdnej siene Pravda (1960). Film bol neskôr len zriedka premietaný, pritom v 60-tych rokoch patril k najnavštevovanejším francúzskym filmom a zaznamenal nebývalý úspech. Brigitte Bardotová v ňom stvárnila svoju veľkú charakterovú rolu mladučkej Dominique, ktorá je obžalovaná z vraždy svojho bývalého priateľa Gilberta.
V snímke Súkromný život v réžii Louisa Mallea, kde si zahrala s Marcellom Mastroiannim, predviedla francúzska herečka verejnosti obraz vlastného života, svoju premenu z idolu na obeť. V nasledujúcom filme Jeana-Luca Godarda Pohŕdanie (1963) stvárnila náročnú rolu partnerky Michela Piccoliho, prevažne sa však osvedčila vo filmoch, v ktorých mala možnosť predviesť svoj pôvab. Predstavila sa vo westernovej komédii Viva Maria! (Louise Malle, 1965) i v dobrodružnom filme Rumový bulvár (1971), kde bol jej filmovým partnerom Lino Ventura. „Žiadna iná herečka by nedokázala tak ľahko vkĺznuť do postavy hviezdy z 20-tych rokov ako Brigitte Bardotová,“ konštatoval po premiére filmu režisér Robert Enrico.
Potom nasledovali už menej úspešné filmy. Posledným, v ktorom si obdivovaná umelkyňa zahrala, bola komédia Sukničkár Colinot (1973) v réžii Niny Companéezovej. Ako tridsaťdeväťročná sa „božská BB“ rozhodla svet filmu zanechať. „Bol to život snov, ale bola to tiež pekná otrava,“ zhodnotila herečka.
Brigitte Bardotová bola niekoľkokrát vydatá. Vadim bol jej prvý manžel v rokoch 1952–1957. V roku 1959 si vzala herca Jacquese Charriera, s ktorým má syna Nicolasa. Jej ďalším manželom sa stal nemecký milionár Gunter Sachs. V roku 1992 sa vydala za francúzskeho politika Bernarda d'Ormalea.
