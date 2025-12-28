  • Články
Lavrov: Rusko chce pokračovať v spolupráci s USA, mieru bráni Ukrajina a EÚ

  • DNES - 11:50
  • Moskva
Rusko je podľa ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova pripravené pokračovať v spolupráci so Spojenými štátmi na dohodách, ktoré riešia základné príčiny vojny na Ukrajine.

Lavrov to povedal v bilančnom rozhovore pre agentúru TASS, ktorá jeho celé znenie zverejnila v nedeľu. Ruský minister tiež vyhlásil, že po nástupe novej administratívy v USA sa hlavnou prekážkou mieru stala Európska únia. Informuje o tom TASR.

TASS začala úryvky z rozhovoru so šéfom ruskej diplomacie zverejňovať už v predvečer plánovaného stretnutia medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom na Floride. Bilaterálne rozhovory sa majú zaoberať najnovším návrhom 20-bodového mierového plánu a bezpečnostnými zárukami pre Kyjev.

Zelenskyj po ruskom sobotňajšom útoku na Kyjev a jeho okolie, ktorý si vyžiadal dve obete a prerušil dodávky elektriny pre státisíce ľudí, uviedol, že najnovší úder dokazuje nezáujem ruského prezidenta Vladimira Putina o mier. Moskva tvrdila, že podnikla „masívny nálet“ na energetickú infraštruktúru Ukrajiny v reakcii na ukrajinské údery na civilné objekty v Rusku.

Vidíme, že režim Volodymyra Zelenského a jeho európski poručníci nie sú pripravení na konštruktívne rokovania. Tento režim terorizuje civilistov tým, že sa zameriava na civilnú infraštruktúru v našej krajine svojimi sabotážnymi činmi,“ uviedol ruský minister s v rozhovore, v ktorom hodnotil uplynulý rok.

Moskva podľa Lavrova oceňuje úsilie Trumpa a jeho tímu o dosiahnutie mierového urovnania rusko-ukrajinskej vojny. „Sme odhodlaní pokračovať v spolupráci s americkými vyjednávačmi s cieľom vypracovať trvalé dohody na riešenie základných príčin konfliktu,“ uviedol.

Lavrov ďalej varoval, že ak by európske krajiny v rámci takzvanej koalície ochotných vyslali svoje jednotky na Ukrajinu, Rusko by ich považovalo za legitímny cieľ.

Zároveň sa však snažil rozptýliť obavy z možného ruského útoku na Európu. „Znova opakujem, že neexistuje dôvod báť sa, že by Rusko na niekoho zaútočilo,“ vyhlásil Lavrov. Súčasne však upozornil, že akýkoľvek útok na jeho krajinu by vyvolal „zdrvujúci úder“.

Zdroj: Info.sk, TASR
