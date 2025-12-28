Zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová
- DNES - 11:43
- Paríž
Vo veku 91 rokov zomrela bývalá francúzska filmová hviezda Brigitte Bardotová, oznámila to v nedeľu jej nadácia. Dátum jej úmrtia neuviedla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a denníka The Guardian.
„Nadácia Brigitte Bardotovej s obrovským zármutkom oznamuje smrť svojej zakladateľky a prezidentky, madam Brigitte Bardotovej, svetoznámej herečky a speváčky, ktorá sa rozhodla opustiť svoju prestížnu kariéru, aby venovala svoj život a energiu ochrane zvierat a svojej nadácii,“ uviedla nadácia vo vyhlásení.
Bardotová sa narodila 28. septembra 1934 v Paríži. Ako 15-ročná sa objavila na titulnej strane časopisu Elle. Svetoznámou sa stala v 50. a 60. rokoch 20. storočia svojimi slobodomyseľnými vystúpeniami a charizmou, ktorú vyžarovala vo svojich filmoch. V tomto období vystupovala na scéne aj ako speváčka. Preslávila sa úlohou vo filme „...a Boh stvoril ženu“ z roku 1956, ktorý režíroval jej vtedajší manžel Roger Vadim, za ktorého sa vydala krátko po svojich 18. narodeninách. Počas svojej umeleckej kariéry sa objavila vo viac ako 50 filmoch a nahrala viac ako 70 piesní.
V 70. rokoch prestala hrať, natrvalo sa presťahovala do Saint-Tropez na Francúzskej riviére a venovala sa ochrane zvierat prostredníctvom nadácie, ktorá má jej meno.
Francúzske noviny Var-Matin v októbri tohto roka informovali, že Bardotová v súkromnej nemocnici podstúpila operáciu súvisiacu s vážnou chorobou. Herečkin stav noviny označili za znepokojujúci.
Bardotová bola vydatá štyrikrát a mala jedného syna.
